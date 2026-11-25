Delegación socialista en la marcha de Foro Feminista y Movimiento Feminista en Madrid por el 25N - EUROPA PRESS

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los bloques políticos de izquierda y derecha que pugnan por acceder al Gobierno tras las elecciones del próximo 29 de noviembre se han diluido este miércoles durante las manifestaciones en Madrid por el 25N, Día Internacional contra la Violencia sobre las Mujeres.

Los representantes de PP y PSOE han elegido la marcha del Foro Feminista de Madrid y el Movimiento Feminista, claramente abolicionistas, mientras que Frente Amplio y Podemos se han decantado por la de la Comisión 8M, cuyas integrantes se denominan "antifascitas".

Aunque la ministra de Igualdad, Ana Redondo, solía acudir a ambas manifestaciones, en esta ocasión ha decidido hacerlo en Valladolid. En el caso de Vox, no han acudido a ninguna de las dos marchas celebradas en la capital española.

PSOE: VOTAR POR SUS HIJAS, MADRES, ABUELAS, AMIGAS

En el caso de la manifestación del Foro Feminista de Madrid y el Movimiento Feminista, por parte de los socialistas, su secretaria de Organización, portavoz del partido y candidata al Congreso por Valencia, Rebeca Torró, ha llamado a las mujeres a "votar en defensa propia" este domingo, en las elecciones generales, y ha apelado a los hombres que "creen en la igualdad".

"Quiero hacer un llamamiento a todas las mujeres de este país de todas las generaciones y quiero decirles que este próximo domingo voten y voten en defensa propia por ellas mismas por sus hijas, por sus madres, por sus abuelas, por sus amigas, pero también un llamamiento a todos los hombres a los hombres que creen en la igualdad que creen en la causa feminista", ha asegurado.

Torró ha estado acompañada por los ministros para la Transformación Digital y de la Función Pública y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España, Óscar López, y Sara Aagesen. Además, junto a los socialistas se encontraba también la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo. También ha acudido a esta marcha la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, que no participaba en una manifestación de reivindicación feminista en Madrid desde el 8 de marzo de 2024.

PP: "MUJERES DESPROTEGIDAS DURANTE 8 AÑOS"

En la misma marcha, por parte del PP, el vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, ha acusado al PSOE de querer "meter miedo a las mujeres después de haberlas desprotegido durante ocho años".

"Me niego a que desde el Partido Socialista se meta miedo a ningún ciudadano", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que, de todas las "salvajadas" de los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, "la más lamentable y trágica es la que ha impactado de forma directa contra las mujeres", con la "ley repugnante del solo sí es sí" y unas pulseras antimaltrato que, ha dicho, han hecho pensar a más de 5.000 mujeres que estaban protegidas "cuando realmente estaban al albur de sus maltratadores".

Por su parte, la coordinadora de Igualdad del PP, Sofía Acedo, ha subrayado que el PP hará "una auditoría integral de todos esos contratos y de todos esos sistemas" destinados a proteger a las mujeres, entre ellos el de las pulseras antimaltrato, y ha asegurado que "todo saldrá a la luz".

FRENTE AMPLIO: PONER A LA "EXTREMA DERECHA" EN SU SITIO

En la otra marcha, la de la Comisión 8M, la candidata a las elecciones por Frente Amplio, Ada Colau, ha animado a las mujeres a votar "en masa" en las elecciones del próximo domingo para "poner a la extrema derecha en su sitio".

"Estoy convencida de que las mujeres vamos a ir en masa el 29 de noviembre a votar y las mujeres vamos a ser quienes pongamos a la extrema derecha en su sitio. No lo vamos a permitir, no en nuestro nombre, no vamos a retroceder ni en uno solo de nuestros derechos y libertades y vamos a seguir avanzando hasta acabar con la violencia machista", ha indicado. También ha acudido a esta marcha la ministra de Sanidad, Mónica García.

PODEMOS: "LLENAR LAS URNAS Y LAS CALLES DE FEMINISMO"

De igual modo, la candidata de Podemos, Irene Montero, ha llamado a "llenar las urnas y las calles de feminismo" frente a los "recortes", los "intentos de silenciamiento", el "precio de los alquileres" y "la destrucción de los servicios públicos".

"A llenar las urnas, las calles de feminismo y a volver a ponernos en el centro del debate público y de la conversación para avanzar en derechos", ha animado Montero.