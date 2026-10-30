Las defensores del Pueblo reclaman ayudas al alquiler y un incremento del parque de vivienda social y protegida

Los defensores del Pueblo guardan un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo - DEFENSOR DEL PUEBLO

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y sus homólogos autonómicos han reclamado ayudas al alquiler y un incremento del parque de vivienda social y protegida.

Así se desprende del decálogo de conclusiones aprobado este viernes, en el marco de las XXXIX Jornadas de Coordinación celebradas en La Palma. "Contribuirían a promover medidas que conviertan en efectivo el derecho de la ciudadanía al disfrute de una vivienda digna y adecuada", han indicado.

Entre las medidas incluidas en el decálogo de las conclusiones de las jornadas clausuradas este viernes, se encuentra un incremento del parque de vivienda social y protegida; una actualización de los planes urbanísticos en función de las nuevas necesidades de vivienda derivadas del aumento de población; y un aumento de la dotación presupuestaria.

Los defensores también han solicitado ayudas al alquiler de vivienda; supervisión y control de las actividades de alquiler de viviendas de uso turístico, y simplificar la normativa prestando una atención prioritaria a personas en situación de elevada vulnerabilidad.

En esta línea, han señalado que el problema del acceso a la vivienda es "una de las principales preocupaciones de la ciudadanía" y consideran que debe ser "objeto de una especial y destacada atención e impulso por parte de las administraciones públicas con competencias en su regulación y satisfacción".

De la misma manera, han pedido a las administraciones impulsar "las reformas legales que resulten precisas" y ejecutar "con firmeza políticas públicas idóneas para convertir en real el derecho a la vivienda".

Para ello, han propuesto dotar de fondos suficientes a la política de vivienda para poder crear y mantener "un parque público de vivienda con el que equipararnos a la realidad de los países de la Unión Europea".

Igualmente, han recordado que la vivienda "es un derecho de las personas, que responde a una necesidad básica y está llamado a desempeñar un papel trascendental en términos sociales".

SITUACIONES DE POBREZA

En este punto, han apuntado que poseer "una vivienda adecuada y asequible protege frente a las situaciones de pobreza y actúa como un elemento decisivo a la hora de evitar que las personas se vean abocadas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social". Estas situaciones, han advertido de que, una vez producidas, "son tremendamente difíciles de revertir".

Además de los defensores del Pueblo, han intervenido en las jornadas catedráticos y profesores de universidad; trabajadores sociales y activistas por la vivienda; ingenieros; arquitectos; psiquiatras y psicopedagogos; representantes del Tercer Sector y de las administraciones públicas; y técnicos de las diferentes defensorías.

También han participado un grupo de menores --invitados por las defensorías de Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco--, que han ofrecido su visión acerca del asunto monográfico de las jornadas.