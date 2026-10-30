Las defensores del Pueblo reclaman ayudas al alquiler y un incremento del parque de vivienda social y protegida

Los defensores del Pueblo guardan un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo
Los defensores del Pueblo guardan un minuto de silencio por las víctimas del accidente ferroviario de Toledo - DEFENSOR DEL PUEBLO
Europa Press Sociedad
Publicado: viernes, 30 octubre 2026 14:36
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MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y sus homólogos autonómicos han reclamado ayudas al alquiler y un incremento del parque de vivienda social y protegida.

Así se desprende del decálogo de conclusiones aprobado este viernes, en el marco de las XXXIX Jornadas de Coordinación celebradas en La Palma. "Contribuirían a promover medidas que conviertan en efectivo el derecho de la ciudadanía al disfrute de una vivienda digna y adecuada", han indicado.

Entre las medidas incluidas en el decálogo de las conclusiones de las jornadas clausuradas este viernes, se encuentra un incremento del parque de vivienda social y protegida; una actualización de los planes urbanísticos en función de las nuevas necesidades de vivienda derivadas del aumento de población; y un aumento de la dotación presupuestaria.

Los defensores también han solicitado ayudas al alquiler de vivienda; supervisión y control de las actividades de alquiler de viviendas de uso turístico, y simplificar la normativa prestando una atención prioritaria a personas en situación de elevada vulnerabilidad.

En esta línea, han señalado que el problema del acceso a la vivienda es "una de las principales preocupaciones de la ciudadanía" y consideran que debe ser "objeto de una especial y destacada atención e impulso por parte de las administraciones públicas con competencias en su regulación y satisfacción".

De la misma manera, han pedido a las administraciones impulsar "las reformas legales que resulten precisas" y ejecutar "con firmeza políticas públicas idóneas para convertir en real el derecho a la vivienda".

Para ello, han propuesto dotar de fondos suficientes a la política de vivienda para poder crear y mantener "un parque público de vivienda con el que equipararnos a la realidad de los países de la Unión Europea".

Igualmente, han recordado que la vivienda "es un derecho de las personas, que responde a una necesidad básica y está llamado a desempeñar un papel trascendental en términos sociales".

SITUACIONES DE POBREZA

En este punto, han apuntado que poseer "una vivienda adecuada y asequible protege frente a las situaciones de pobreza y actúa como un elemento decisivo a la hora de evitar que las personas se vean abocadas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social". Estas situaciones, han advertido de que, una vez producidas, "son tremendamente difíciles de revertir".

Además de los defensores del Pueblo, han intervenido en las jornadas catedráticos y profesores de universidad; trabajadores sociales y activistas por la vivienda; ingenieros; arquitectos; psiquiatras y psicopedagogos; representantes del Tercer Sector y de las administraciones públicas; y técnicos de las diferentes defensorías.

También han participado un grupo de menores --invitados por las defensorías de Andalucía, Canarias, Cataluña y País Vasco--, que han ofrecido su visión acerca del asunto monográfico de las jornadas.

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