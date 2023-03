La FMBBVA reivindica ante la ONU la importancia de la digitalización y conectividad para mujeres y niñas

La exclusión de las mujeres del mundo digital ha restado 1 billón de dólares al PIB de países de renta baja y media en la última década

NUEVA YORK, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) ha reivindicado la importancia de la digitalización y la conectividad para las mujeres y las niñas en un acto en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York celebrado el jueves 9 de marzo.

Esta cita se enmarca dentro de la iniciativa 'Connecting Women in Latin America: The Roadmapahead', que busca poner de manifiesto que las desigualdades en el acceso a las tecnologías y a las competencias digitales suponen un obstáculo para la inclusión financiera y el progreso de las pequeñas empresarias y de sus negocios.

Así, FMBBVA trabaja para que, en el caso del comercio online, las MiPyMEs (micro, pequeña y mediana empresa) tengan la oportunidad de acceder a nuevos mercados y obtener más beneficios.

A su vez, denuncian que una vez más los estereotipos de género, la falta de formación en habilidades digitales o la falta de acceso y de conectividad suponen trabas cada vez mayores para las emprendedoras y en especial, para aquellas en situación de vulnerabilidad.

En este evento en la sede de la ONU, han participado el director general de la FMBBVA, Javier M. Flores; la directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María Noel Vaeza; La secretaria general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Doreen Bogdan-Martin; la embajadora de Género en Educación de la OCDE, Marta Encinas-Martin; la directora de la Oficina Regional para América Latina del PNUD, Michelle Muschet; la directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, Ana Güezmes, y la emprendedora panameña Julia Sandoval.

Durante su intervención, Javier M. Flores ha destacado la importancia que tiene que las emprendedoras vulnerables a las que atiende la FMBBVA incorporen tecnología.

"Es un reto en el que seguimos trabajando con una oferta de valor adaptada a sus necesidades y con iniciativas de digitalización y formación", ha asegurado.

La Fundación ha diseñado productos dirigidos al bienestar de las empresarias como los microseguros oncológicos con un coste de entre 1 y 3 dólares al mes. "Apoyarlas para que salgan de la pobreza tiene un efecto multiplicador porque las mujeres invierten en mayor medida en la educación, salud y nutrición de sus familias", asegura.

Las mujeres emprendedoras latinoamericanas han estado representadas por la empresaria panameña Julia Sandoval que actualmente da trabajo en su restaurante a madres solteras cabeza de familia, como ella lo fue en su momento.

"He salido adelante dando comidas y he sido muy luchadora, lo que me he propuesto lo he conseguido; empecé desde abajo, eduqué a mis hijos y ahora a mis nietos", ha explicado.

Julia aprendió a vender platos de su restaurante por Whatsapp, Facebook o Instagram durante la pandemia y ahora se ha convertido en corresponsal de Microserfin, la institución de microfinanzas de la FMBBVA en Panamá.

Desde su restaurante, ofrece los servicios de esta institución y enseña a manejar la app de banca móvil a otras mujeres de su edad, para que puedan acceder a los servicios financieros sin tener que desplazarse a la oficina.

Julia Sandoval ha logrado superar muchas de las barreras que provocan que la mayoría de mujeres en vulnerabilidad no usen la tecnología y sobre las que se ha debatido en el panel de expertos de este acto, como la falta de recursos para pagar el coste de datos y dispositivos, la falta de conocimientos digitales o algunos prejuicios que les hacen pensar que la tecnología no es para ellas.

Unos obstáculos acentuados, además, por una mayor carga de tareas de cuidado no remunerado, tal como ha señalado María Noel Vaeza, directora Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe.

La secretaria general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), Doreen Bogdan- Martin, ha puesto de relieve la importancia del momento que se está viviendo como una oportunidad para asegurar que la igualdad de género suceda.

"Tenemos la capacidad de hacer que las tecnologías y la innovación digitales funcionen para todos. Juntos, entreguemos el potencial de la tecnología digital para todas las mujeres y las niñas alrededor del mundo", ha afirmado.

BRECHA DIGITAL EN EL MUNDO

En los últimos diez años los países de renta baja y media han perdido 1 billón de dólares de su producto interior bruto por excluir a las mujeres del mundo digital, una pérdida que podría aumentar hasta 1,5 billones de dólares en 2025 si no se toman medidas adecuadas. Así lo recoge el informe Gender Snapshot 2022 de ONU Mujeres.

A pesar de las iniciativas nacionales e internacionales de gobiernos y del sector privado, aún hay una brecha digital importante en el acceso a herramientas digitales y a la alfabetización digital.

Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), el organismo especializado en telecomunicaciones de las Naciones Unidas, el 34% de la población mundial (2.700 millones de personas) todavía no tiene acceso a internet y el 69% de los hombres lo usan frente al 63% de mujeres.

En España, el 96% de los hogares accede a internet, según Eurostat, y se está garantizando por imperativo legal que toda la geografía española disponga de conexiones a internet de al menos 100 megabits por segundo.

El Instituto Nacional de Estadística cifra el número de usuarios en 33,5 millones e informa que la brecha de género se ha reducido de 1,8 puntos en 2017 a cero en 2022.

Sin embargo, al igual que en otros países más desarrollados, las mujeres no acceden en la misma medida que los hombres a las carreras relacionadas con las tecnologías.

Una cuestión que ha explicado Marta Encinas-Martin, embajadora de Género en Educación de la OCDE, y que aborda el informe Gender, Education and Skills: The persistence of gender gaps in education and skills que presentó esta organización el pasado 2 de marzo precisamente en Madrid.

En los países menos desarrollados, 407 millones de personas utilizaban internet en 2022. Son datos de un estudio de la UIT que señala que los 720 millones de personas que siguen sin conexión en estos países representan el 27% de la población mundial.

Y en estos países las mujeres están aún más excluidas: en América Latina 70 millones de mujeres no usan internet móvil (según GSMA, la asociación de los operadores móviles).

Según la directora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL, Ana Güezmes, "cuatro de cada diez mujeres en América Latina no tienen acceso a Internet y si pudieran tenerlo les supondría el 14% de sus ingresos".

La FMBBVA ha conmemorado este año sus 15 años de actividad en los que ha apoyado a más de 6 millones de personas en situación de vulnerabilidad (el 65% de ellas mujeres) y según ha señalado la fundación esta cifra que se triplica cuando se incluye a sus familias.

Además, en este tiempo sus instituciones de microfinanzas han desembolsado más de 18.000 millones de dólares en microcréditos a emprendedores de bajos ingresos, y tiene previsto destinar casi 5.000 millones más hasta 2025.