Gabilondo y los defensores autonómicos preparan las XXXIX Jornadas de Coordinación que tratarán el tema de la vivienda

Ángel Gabilondo y los comisionados autonómicos se reúnen para preparar las XXXIX Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo - DEFENSOR DEL PUEBLO

MADRID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha reunido este lunes en Madrid con defensores autonómicos para, entre otras cuestiones, preparar las XXXIX Jornadas de Coordinación de Defensorías del Pueblo, que se celebrarán el próximo mes de octubre en Canarias, como ha dado a conocer la institución.

En estas jornadas se abordará como asunto monográfico la situación de la vivienda en España, en concreto, cuestiones relativas a los procesos de adjudicación de vivienda social y protegida; las ayudas al pago del alquiler; las declaraciones de zona de mercado residencial tensionado; la regulación del alquiler turístico; la creación de un sistema único de información y gestión de datos en materia de vivienda pública; las alternativas habitacionales ante desahucios y lanzamientos, y los asentamientos de chabolas sin las condiciones mínimas de habitabilidad.

Según Gabilondo, las jornadas tratarán "asuntos determinantes relacionados con los problemas de acceso a la vivienda en España". "Y podemos avanzar que esta situación no se resuelve sin el compromiso de todos, por eso hemos de reclamar a las administraciones -estatal, autonómica y local- un mayor esfuerzo para afrontar con determinación este serio problema", ha reclamado.

Por otro lado, en la reunión de trabajo de este 20 de julio se han abordado los expedientes que comparten los Defensores Autonómicos, además de otras cuestiones relevantes para estas instituciones como el problema del sinhogarismo.

En este sentido, la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, ha presentado en el marco del encuentro un informe sobre los sintecho en Cataluña, donde, según una encuesta realizada por esa institución, el número de personas que en viven en la calle o en asentamientos supera las 6.000. El informe describe asimismo cómo las administraciones locales abordan esa situación.

En la reunión han participado, además de Gabilondo, el Ararteko del País Vasco, Mikel Mancisidor; el Defensor del Pueblo de Andaluz, Jesús Maeztu; la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno; la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez- Salinas; el Procurador del Común de Castilla y León, Tomás Quintana; el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna; la Diputada del Común de Canarias, Dolores Padrón; la Valedora do Pobo, Dolores Férnández, y el Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera.

Gabilondo ha señalado que estos encuentros con los comisionados autonómicos "son útiles para explorar nuevas vías de trabajo y estrechar la coordinación entre defensorías". "La colaboración entre instituciones es fundamental para prestar a la ciudadanía un servicio eficaz y cercano", ha aseverado.