El Museo de Memoria y Derechos Humanos de Chile, Premio de Derechos Humanos Rey de España del Defensor del Pueblo y UAH

Jurado del Premio de Derechos Humanos Rey de España - DEFENSOR DEL PUEBLO Y UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Premio de Derechos Humanos Rey de España, que conceden el Defensor del Pueblo y la Universidad de Alcalá, ha recaído en su décima edición en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos de Chile (MMDH), como han dado a conocer en un comunicado.

El Premio de Derechos Humanos Rey de España reconoce la labor de las entidades e instituciones, privadas o públicas, de España, Portugal y resto de países iberoamericanos que se distingan en la defensa y promoción de los derechos humanos y los valores democráticos, o que impulsen la investigación y la puesta en práctica de programas de actuación dirigidos a promover estos valores.

Ubicado en Santiago de Chile, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos tiene como principal función dar visibilidad a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidas por el Estado de Chile entre los años 1973 y 1990.

El patrimonio de sus archivos contempla testimonios orales y escritos, documentos jurídicos, cartas, relatos, producción literaria, material de prensa escrita, audiovisual y radial, largometrajes, material histórico y fotografías documentales.

A través de su labor educativa y su trabajo con comunidades, investigadores, docentes y estudiantes, promueve activamente la enseñanza de los derechos humanos como práctica ciudadana cotidiana, integrando los lenguajes del arte, la investigación, la educación y la tecnología para estimular la reflexión crítica en torno a la dignidad humana y la convivencia democrática.

A la hora de conceder el Premio, el jurado --presidido por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y el rector de la Universidad de Alcalá, José Vicente Saz-- ha valorado "la ingente actividad memorística de esta institución fundada en 2010, como una garantía de futuro para la democracia y los derechos humanos".

Asimismo, los miembros del jurado han destacado que, "en el contexto dramático de las dictaduras militares del Cono Sur, ya superadas, este reconocimiento aspira a convertirse en una herramienta y un aval sin retrocesos para la democracia y los derechos humanos en Chile y en el mundo".

Instituido en 2002, el Premio de Derechos Humanos Rey de España tiene una dotación económica de 25.000 euros y una periodicidad bianual. En esta edición se han presentado 58 candidaturas procedentes de 14 países. La entrega del Premio la realiza el Rey Felipe VI en un acto que se celebra en la Capilla de San Ildefonso de la Universidad de Alcalá y que tendrá lugar en el mes de mayo.

En la anterior edición fue premiada la ONG mexicana Colectivo Familiares por Nuestros Desaparecidos de Jalisco (FUNDEJ), cuyo fin es encontrar a todas las personas desaparecidas en ese Estado y formar una red de apoyo, orientación y acompañamiento a los familiares en el proceso de denuncia, búsqueda y localización de personas desaparecidas.