Down España pide a los partidos políticos garantizar una educación inclusiva y de calidad para todo el alumnado

Archivo - Pasillo en el interior del Colegio - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Down España, ante las próximas elecciones generales que se celebrarán el próximo 29 de noviembre, ha pedido a los partidos políticos que incorporen en sus programas el compromiso de reformar el sistema educativo para garantizar una educación inclusiva y de calidad para todo el alumnado, incluidos los niños con síndrome de Down.

Para la Federación, las políticas educativas en España "son francamente débiles y mediocres en materia de inclusión educativa". "No es un reto fácil, pero lo peor no es la dificultad, sino el hecho de que las administraciones públicas, los partidos políticos y la sociedad en general no se atrevan a afrontar este reto. La inclusión no es un privilegio, es educación de calidad para todos y debería utilizarse como criterio para medir la calidad del sistema educativo", ha señalado su presidenta, Mar Rodríguez.

Desde la entidad recuerdan que el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, ratificada por España en 2008, establece el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva basada en la igualdad, la no discriminación y la participación plena.

"Hablamos de un derecho fundamental, de la obligación de un país, y este derecho de los niños y niñas con síndrome de Down no puede ser vulnerado, ni siquiera por las personas que más los quieren y que desean todo lo mejor para ellos: sus padres", ha afirmado Rodríguez.

Para Down España, este compromiso con la inclusión debe traducirse en políticas públicas concretas y en una transformación progresiva del sistema educativo español que "permita garantizar ese derecho para que no haya familias que tengan que optar por la educación especial", ya que, según Rodríguez, "actualmente, la mayor parte de madres y padres que optan por centros especiales lo hacen ante la desatención o el fracaso de la escuela ordinaria, que no funciona como debiera".

"En el interés general es donde tenemos que poner el foco y la mirada; en esa mayoría que se ve arrastrada por un sistema escolar que no se enfrenta con valentía al reto de transformación del aula para que esta se adapte a la condición de sus hijos e hijas", ha añadido.

Down España considera "imprescindible" que la próxima legislatura impulse de manera urgente un nuevo Plan Estratégico de Educación, que plantee obligaciones y actuaciones a todas las escuelas, que afronte una reforma profunda en la formación del profesorado, cambios en la orientación psicopedagógica y en la organización de los centros educativos, más recursos humanos y materiales, ratios adecuadas y metodologías capaces de responder a la diversidad existente en cualquier aula.

Por todo ello, pide a las formaciones políticas que concurren a las próximas elecciones generales que incorporen en sus programas medidas concretas, recursos suficientes y compromisos evaluables que permitan avanzar hacia un sistema educativo verdaderamente inclusivo, que se comprometan a promover esos cambios en la próxima legislatura y, a su vez, reclama a la administración estatal y a las autonómicas que "asuman de forma coordinada su responsabilidad en esta transformación".