Organizaciones feministas prevén marchar en Madrid contra la violencia machista días antes de las elecciones

Archivo - Cientos de personas durante una concentración por el día de la Eliminación de la violencia contra las Mujeres, a 25 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones feministas prevén marchar en Madrid con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25N), que este año se celebrará a apenas cuatro días de la cita con las urnas programada para el 29 de noviembre.

Así lo han confirmado a Europa Press las entidades convocantes --Comisión 8M y el Foro de Madrid 25N y el Movimiento Feminista de Madrid--, a falta de la confirmación por parte de la Delegación del Gobierno.

La coincidencia del calendario situará la lucha contra la violencia de género en el centro del debate y marcará la recta final de la campaña electoral, en una jornada en la que se esperarán reivindicaciones de carácter político.

5.000 ASISTENTES EL AÑO PASADO

Al igual que en años anteriores, el feminismo saldrá una vez más dividido en Madrid, con dos manifestaciones que el año pasado reunieron a cerca de 5.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno en la capital española.

En concreto, la marcha convocada por el Foro de Madrid congregó a unas 2.000 personas según la Delegación del Gobierno --cifra que las organizadoras elevaron a 5.000--. Por su parte, la manifestación de la Comisión 8M reunió a cerca de 3.000 asistentes de acuerdo con las estimaciones de la Delegación del Gobierno, mientras que los colectivos convocantes situaron la asistencia entre las 8.000 y las 10.000 personas.

El Foro de Madrid y el Movimiento Feminista salieron el año pasado a las 18:30 horas de la confluencia entre las calles de Alcalá y Gran Vía y finalizó su marche en la Plaza de España. La convocatoria puso el foco en el negacionismo de la ultraderecha; en el "abandono y la negligencia" de las instituciones en la lucha contra la violencia hacia las mujeres; y en la "relajación" de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres.

Entre las demandas de estas organizaciones de mujeres, destacaron una mayor diligencia en la lucha contra la violencia sexual, "una violencia infradenunciada que se ceba especialmente contra las más jóvenes"; o la anulación de las visitas del progenitor que se encuentre en proceso penal o con indicios fundados por violencia machista o una mayor eficacia en la protección de las niñas y adolescentes tuteladas por el Estado, "frecuentemente desamparadas frente a la captación por redes delictivas".

ABOLICIÓN DE LA PROSTITUCIÓN

A esas demandas se sumó la exigencia de la Ley Abolicionista del Sistema Prostitucional y de una legislación que proteja a las mujeres de la explotación reproductiva, que se realiza a través del alquiler de vientres y de la extracción de óvulos.

Asimismo, denunciaron la "desprotección" ante la violencia normalizada por la pornografía, "cada vez más accesible y cada vez por consumidores más jóvenes"; y aseguraron que la violencia contra las mujeres "es también un problema de salud pública y que el sistema sanitario, por ser el más universal y al que más recurren las víctimas, tiene un papel fundamental".

También consideraron que hay "violencia institucional" detrás del acoso a las mujeres que ejercen su derecho a abortar. "Es violencia institucional administrar bloqueadores de la pubertad a menores sanos y hormonar a adolescentes disconformes con los estereotipos sexistas", apuntaron.

Media hora después que el Foro de Madrid y el Movimiento Feminista marchó Comisión 8M, desde Atocha hasta la Plaza de Jacinto Benavente, contra la "violencia racista y patriarcal". La manifestación contó con dos paradas "simbólicas", donde se leyeron manifiestos sobre la "violencia institucional", la memoria y reivindicación de las mujeres represaliadas durante el franquismo.

Desde la Comisión 8M, consideraron "prioritario" destacar "el auge de violencias patriarcales" y la "violencia racista". Asimismo, rechazaron "la instrumentalización política de los movimientos de derechas que llevan años negando e invisibilizando la violencia sexual y machista, especialmente la que se ejerce contra las mujeres racializadas". "La violencia patriarcal no puede servir jamás para justificar sus discursos de odio", recalcaron.

Las convocantes también afirmaron que "los recortes matan" y señalan que "la violencia es una cuestión estructural que no se limita al ámbito de lo privado, sino que se extiende también a políticas globales". También criticaron el incremento del presupuesto destinado al "rearme de terceros países". Ello señalaron que "perpetúa un modelo imperialista y colonialista que ataca y vulnera los derechos de las mujeres en estos territorios".

RECUERDO DEL "GENOCIDIO" DE PALESTINA

Además, recordaron que el "genocidio" del pueblo palestino "continúa" y subrayaron la "ocupación y el expolio" del Sáhara Occidental, el "genocidio" en Sudán, o las "constantes vulneraciones de derechos humanos" en la República Democrática del Congo y de las mujeres afganas. "Porque ni la tierra, ni las mujeres y disidencias somos territorio de conquista", expusieron.

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, acudió a las dos marchas convocadas en la capital por el 25N, una decisión que ya avanzó en un encuentro con medios días antes. "Me encantaría poder asistir a las 50 y tantas manifestaciones que se van a desarrollar en toda España. Sería un placer poder encontrarme con tantas mujeres y también hombres que nos van a acompañar en estas manifestaciones contra la violencia de género. Y en Madrid intentaré estar en las dos porque mi compromiso es con la totalidad de la población, con la totalidad de las mujeres", aseveró.