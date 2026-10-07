Organizaciones sociales piden responsabilidad y desterrar el odio del debate electoral a los partidos políticos

Archivo - La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha instalado frente al Congreso de los Diputados una lona para pedir a los diputados que voten a favor de un Pacto de Estado contra los discursos de odio - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La alianza de organizaciones sociales en favor de un Pacto de Estado contra los discursos de odio ha pedido a los partidos políticos responsabilidad y desterrar el odio del debate electoral ante las elecciones del 29 de noviembre.

Las entidades que forman la alianza son Federación Estatal LGTBI+, Fundación Triángulo, Asociación Chrysallis, CESIDA, Consejo de la Juventud de España, Red Acoge, CEAR, HOGAR SÍ, Fundación Secretariado Gitano, Oxfam Intermón, CCOO y UGT.

En este sentido, han denunciado que "el odio, en forma de discursos, que se ha vertido en escenarios públicos y políticos en los últimos años, señala a personas en situaciones de vulnerabilidad como amenazas y 'culpables' de problemas reales o ficticios".

De la misma manera, han advertido de que estos mensajes "canalizan la ira o frustración" de parte de la ciudadanía contra las personas vulnerables y "generan y normalizan una violencia que impacta diariamente" en la vida de migrantes, personas con discapacidad, LGTBI+, entre otras.

Igualmente, han reclamado que la protección de los grupos en situación de vulnerabilidad frente a los discursos de odio sea una "prioridad" para el Gobierno y los partidos que integren el Congreso la próxima legislatura y se blinde con un Pacto de Estado. En este punto, han recalcado que han trabajado en esta iniciativa junto con los partidos desde hace más de dos años.

PACTO DE ESTADO CONTRA DISCURSOS DE ODIO

En esta línea, han señalado que el Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad se encontraba en fase de tramitación y contaba con el apoyo de "la mayoría" de grupos parlamentarios.

De este modo, han exigido al próximo gobierno que retome "inmediatamente" esta "responsabilidad histórica" con los grupos en situación de vulnerabilidad y apruebe, como una de sus primeras medidas, un Pacto de Estado "para frenar la espiral de violencia que sufre la sociedad española en situación de mayor vulnerabilidad hace años".

Finalmente, han hecho un llamamiento a la "responsabilidad" y a la movilización social para que, en estas elecciones, a través de sus votos, "se sigan dando pasos hacia una sociedad más justa, igualitaria y libre de odio".