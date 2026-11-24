Archivo - Decenas de mujeres durante la manifestación convocada por el Movimiento Feminista de Madrid por el Día Internacional de la Mujer, a 8 de marzo de 2024, en Madrid (España). - Juan Barbosa - Europa Press - Archivo

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Diaconía ha alertado, a través de una cámara oculta, de que los algoritmos de las redes sociales alimentan la violencia contra las mujeres y normalizan la explotación sexual al potenciar una mirada sexualizada sobre ellas y llevar a jóvenes mensajes de agencias de plataformas como OnlyFans presentadas oportunidades de negocio.

La organización ha presentado 'El algoritmo también presiona', un experimento social que se estrena este miércoles 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, una campaña se enmarca en el proyecto Desactiva la Trata. Según ha explicado Diaconía, la explotación sexual es una de las formas más extremas de violencia contra las mujeres y se adapta también al entorno digital.

En este sentido, el experimento busca visibilizar cómo las redes sociales y sus algoritmos pueden ejercer presión sobre las mujeres, sobre todo en relación con la sexualización de sus contenidos y la normalización de determinadas formas de explotación sexual.

A través de una cámara oculta, el experimento recrea una situación en la que tres participantes se enfrentan a distintos estímulos y propuestas propios de las redes sociales, con el fin de poner a prueba cómo influyen la presión del grupo y el algoritmo en sus decisiones. Uno de los momentos centrales es la aparición de agencias de OnlyFans presentadas como una supuesta oportunidad de negocio.

Con el mensaje 'El algoritmo también presiona', la entidad "invita a reflexionar sobre cómo los entornos digitales, los contenidos que se consumen y las dinámicas de interacción pueden contribuir a normalizar la sexualización, ejercer presión social y favorecer contextos de vulnerabilidad frente a la explotación sexual", como ha expresado.

"PROXENETAS DIGITALES"

Diaconía ha analizado esta realidad en su informe '¿Qué se esconde detrás de las agencias de OnlyFans?' (2025), que concluye que los algoritmos de las redes sociales potencian "de forma sistemática" una mirada sexualizada sobre las mujeres y llevan los mensajes de agencias y "gurús" a jóvenes que aún no conocen la plataforma.

Según el informe, estas agencias, tras un discurso de emprendimiento, éxito rápido y libertad financiera, enseñan a captar mujeres de forma masiva a través de redes como Instagram y TikTok y se quedan con entre el 40% y el 80% de sus ingresos. Diaconía las describe como "proxenetas digitales".

La organización ha recordado también su campaña The Good Agency, que simulaba ser una agencia de OnlyFans para alertar de estas lógicas. A través de ella llegaron 28 consultas, 19 de ellas de mujeres en situación de vulnerabilidad, por maternidad, situación administrativa irregular o precariedad laboral, que veían en OnlyFans una oportunidad para cambiar su vida.

Asimismo, Diaconía cita un estudio del Ministerio del Interior sobre la trata en línea, que advierte de que las redes criminales utilizan la tecnología en todas las fases de la trata, con especial peso en la captación, y también para coaccionar a las mujeres con la amenaza de difundir imágenes sexuales.

La Memoria de la Fiscalía General del Estado 2025, presentada en septiembre de 2026, contabiliza 1.246 posibles víctimas de trata, sexual y laboral, en 2025, frente a 789 en 2024, un 57,9% más. Atribuye el aumento, en buena parte, a que las organizaciones criminales usan las nuevas tecnologías para captar con mayor facilidad a un número creciente de personas.

Según el Resumen ejecutivo anual 2025 del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), del Ministerio del Interior, en 2025 se liberó en España a 374 personas de redes de trata con fines de explotación sexual y se rescató a otras 397 de situaciones de explotación sexual sin trata.

En ambos casos, el perfil más frecuente es el de una mujer de entre 23 y 27 años. Diaconía señala que son solo los casos detectados y que el sistema estadístico oficial no recoge todavía de forma específica la captación en línea, lo que dificulta conocer su dimensión real.

La organización cita además datos de GfK DAM, según los cuales más de 39 millones de personas usan cada mes las redes sociales en España, cifra correspondiente a mayo de 2026. Diaconía concluye que "detrás de cada cifra hay mujeres supervivientes que necesitan protección, acompañamiento y oportunidades reales de recuperación".