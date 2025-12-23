Ana Torrent y Javier Fesser, Premios Grandes Amigos al Compromiso Público con el Bienestar a Personas Mayores

Archivo - Ana Torrent - AYUNTAMIENTO DE MADRID - Archivo

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Grandes Amigos ha reconocido a los actores Ana Torrent y Daniel Pérez y al cineasta Javier Fesser con los Premios Grandes Amigos al Compromiso Público con el Bienestar y la Dignidad de las Personas Mayores, destinados a reconocer a las personas que adquieren un compromiso público y personal con los derechos, la participación social y la visibilidad de la población mayor.

La actriz Ana Torrent protagonizó la campaña 'Libre de edadismo' y asegura que es de las cosas "más bonitas" que ha podido hacer y ha explicado su compromiso contra la discriminación antiedad. "Es algo que padezco como actriz y como mujer. No aguanto más lo que veo a mi alrededor, la explotación del físico y de la edad, cómo nos dañan a las personas".

En este sentido, aboga por la necesidad "urgente" de apoyar socialmente todas las edades, especialmente las avanzadas, donde "es un horror el trato y la discriminación". "Tenemos que aprender a vivir con dignidad todas las etapas", ha señalado.

Por su parte, el actor Daniel Pérez ha destacado la reciprocidad de las relaciones intergeneracionales que vive como voluntario de Grandes Amigos. "Aprendo mucho de las personas mayores. También nos enriquecéis. Que esto no va de acompañar nosotros a vosotros; también vosotros nos acompañáis", ha indicado.

Por último, Javier Fesser ha confesado que siente admiración por el proyecto de la Fundación Grandes Amigos y ha ensalzado el valor de las personas mayores. "En muchas ocasiones he aprendido cosas muy valiosas y he tenido ayuda en mi vida de gente mayor, gracias a su experiencia y generosidad", ha manifestado.