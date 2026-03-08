Arranca en Madrid la marcha de la Comisión 8M bajo el lema "feministas antifascistas" y gritos de "no a la guerra"

Asistentes a la manifestación de Comisión 8M en Madrid, a 8 de marzo de 2026 - EUROPA PRESS

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La manifestación convocada por la Comisión 8M con motivo del Día Internacional de la Mujer ha arrancado en Madrid pasadas las 12:30 horas de este domingo 8 de marzo bajo el lema "feministas antifascistas" y con gritos de "no a la guerra".

Las convocantes han empezado a marchar desde Atocha por el Paseo Del Prado con una pancarta bajo el lema 'Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes', entonando cánticos como "feministas antirracistas", "arriba el feminismo que va a vencer" o "no a la guerra" y portando carteles en los que se pueden leer lemas como "no es no también a la guerra".

Según han explicado las convocantes antes de la manifestación, este domingo salen a las calles "con rabia organizada" para "defender los derechos de todas y de todes" y gritar un "no a la guerra, no a ninguna guerra".

La marcha contará con varias paradas. La primera tendrá lugar en Neptuno, centrada en Palestina y el "antimilitarismo"; la segunda, entre Neptuno y Cibeles, por el antirracismo y la regularización; la tercera en Cibeles, sobre las violencias y los derechos sexuales y reproductivos; y la última, frente al Ministerio de Igualdad, por el desarrollo de la Ley Trans y sobre las subvenciones.

A la manifestación de la Comisión 8M han acudido, entre otros, la ministra de Inclusión, Elma Saiz, y el minsitro de Transformación Digital, Oscar López, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, la de Infancia y Juventud, Sira Rego, la ministra de Sanidad, Mónica García; así como la exministra de Igualdad Irene Montero y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra. Este año no ha acudido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que sí acudió en 2025, y que en esta ocasión se manifestará en Valladolid.

Tras la manifestación, que está previsto que acabe en el metro Sevilla, la Comisión 8M tiene previsto celebrar un "tardeo feminista", que contará actuaciones como la de Sara Socas.

Esta es una de las dos manifestaciones que tiene lugar este domingo en la capital por el Día Internacional de la Mujer, lo que evidencia, un año más, la división del movimiento feminista.