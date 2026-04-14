Ascienden a 16 las mujeres asesinadas por violencia de género tras confirmar Igualdad el caso de Córdoba

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MADRID 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 16 las mujeres asesinadas este año por violencia machista y a 1.359 desde 2003, cuando se comenzaron a recabar datos, tras confirmar un caso en la provincia de Córdoba.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, se trata de una mujer de 64 años, presuntamente asesinada por su expareja, de 65 años, este lunes 13 de abril de 2026. Existían antecedentes en VioGén y la víctima había denunciado recientemente por violencia de género al presunto agresor.

La Policía Nacional detuvo este lunes a un hombre en el barrio de la Fuensanta, en la capital cordobesa, como presunto autor de un delito de homicidio, tras supuestamente haber apuñalado a una mujer, que podría ser su expareja, en una vivienda ubicada en el entorno de la Plaza de la Juventud, estando ambos registrados en el sistema VioGén.

Según informaron a Europa Press fuentes policiales, los hechos ocurrieron en torno las 9:00 horas, cuando recibió la Policía Nacional una llamada avisando de la agresión a una mujer en su domicilio. En la vivienda, los agentes se encontraron que la mujer estaba fallecida y procedieron a la detención en el mismo lugar al presunto homicida.

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con cuatro. Le sigue Aragón y la Comunidad Valenciana, con dos cada una. Mientras, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Galicia, Navarra y País Vasco cuentan con un caso en cada autonomía.

Según datos del Ministerio de Igualdad, nueve de los 15 asesinatos por violencia de género (56,3%) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en tres de ellos el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen.

La estadística también refleja que 2026 registra el peor inicio de año en violencia machista desde 2020, cuando en la misma fecha había 20 mujeres asesinadas.