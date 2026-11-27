Archivo - El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP y candidato a las elecciones generales, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este viernes en sus críticas a la política migratoria del Gobierno y se ha mostrado convencido de que "la primera estupidez" de Pedro Sánchez fue "irse a la costa mediterránea a recibir a los irregulares" del Aquarius, la embarcación que acogió a España en junio de 2018 con 630 migrantes rescatados en el Mediterráneo.

"Un barco que venía lleno de irregulares que no aceptaban en otros países del Mediterráneo de la Unión Europea y aquí hemos dicho que si, a partir de ahí empezó la broma y estamos regularizando 1,3 millones de migrantes", ha explicado Feijóo en una entrevista en la Cadena Cope recogida por Europa Press al ser preguntado por el incremento de llegadas a España.

"Todos los migrantes irregulares que llegan a España los regularizamos, pues ¿qué esperamos?", se ha preguntado Feijóo quien ha asegurado que cuando llegan, "lo primero que hacen (los migrantes) es preguntar qué hay que hacer para regularizarse".

Como apoyo a sus argumentos, el dirigente popular ha confrontado la cifra "de 95.000 llegadas" durante los gobiernos de Mariano Rajoy y "los 425.000, más los 100.000 que entraron en Ceuta" durante la etapa de Pedro Sánchez. Por ello, entiende que "todo lo que ha hecho el señor Sánchez en este contexto lo que ha producido es un enorme efecto llamada".

Al ser interpelado por las medidas que introducirá un posible Gobierno del PP, Feijóo ha insistido en reforzar fronteras como Polonia, Italia o Grecia "como lo hacía el gobierno laborista británico o la socialdemócrata danesa o el canciller alemán". Asimismo, ha confirmado su intención de sumarse al pacto europeo de retorno y "a un nuevo reglamento que está estudiando la Comisión Europea que es un reglamento de urgencia".

Incidiendo en las críticas al Gobierno, ha recordado la carta firmada en agosto por 22 primeros ministros de la UE cuestionando la política migratoria de España. "Esto no ha ocurrido en toda nuestra historia, ni en la historia europea", ha argumentado Feijóo que se ha preguntado "por qué el señor Sánchez es el único primer ministro que no ha votado a favor del reglamento de retorno".

Respecto a la política de cooperación europea, ha apostado por condicionarla a que "mantengan sus fronteras y protejan las nuestras". "Es un planteamiento bastante razonable", ha concluido.