Bernabé (PSOE) tras el fallo de las pulseras telemáticas: "En este momento están funcionando con total normalidad"

MADRID 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado este viernes que las pulseras telemáticas antimaltrato, "en este momento, están funcionando con total normalidad".

Así lo ha expresado Pilar Bernabé en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, al ser preguntada por la polémica de los fallos detectados en las pulseras telemáticas para maltratadores y sobre si las mujeres víctimas han estado en riesgo.

Bernabé ha indicado que sobre la cuestión ha hablado ya el Ministerio de Igualdad y "el Gobierno lo ha explicado". A su juicio, la ciudadanía puede tener "la garantía, la certeza" y "no cabe duda después de las explicaciones que se han dado al respecto" de que "no se haya mantenido el seguimiento de las pulseras".

"Hubo un fallo que se detectó, que además se solucionó inmediatamente", ha manifestado la secretaria de Igualdad socialista, que ha insistido en que durante el tiempo que se estuvo estudiando el "problema técnico" se mantuvo el contacto "con todas las mujeres víctimas que llevaban la pulsera" y en este momento están funcionando "con total normalidad".

Tras la denuncia de los fallos detectados en las pulseras telemáticas para maltratadores, la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Ministerio de Igualdad han asegurado que "las víctimas siempre han estado protegidas".