Cáritas contabiliza 3 millones de casas vacías en España: "La ministra de Vivienda no se lo creía cuando se lo contamos"

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Cáritas España, Manuel Bretón, ha señalado que, según el informe FOESSA, en España hay más de 3 millones de viviendas vacías, y ha revelado que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, "no se lo creía" cuando se lo contaron.

Así lo ha indicado Bretón este jueves durante un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum y celebrado en el Hotel Ritz, en Madrid.

"Necesitamos más vivienda social en todas partes. Hemos contabilizado más de 3 millones de viviendas vacías. La ministra de vivienda no se lo creía cuando se lo contamos", ha indicado el presidente de Cáritas, subrayando que el problema de la vivienda es uno de los motores de la pobreza y la exclusión.

En cuanto a las relaciones con el Gobierno, Bretón ha asegurado que "a Cáritas no se le cierra la puerta" y que cuando llaman a las administraciones "no tardan en abrir" aunque ha apuntado que en unos casos se les escucha más y en otras menos.

"Tememos datos que a las administraciones no les gusta oír", ha indicado. Si bien, ha aseverado que cada vez se les escucha "más" y se ha mostrado convencido de que tendrán "capacidad para influir todavía más en las políticas sociales".

Ante la situación de pobreza y exclusión social en España, Bretón ha pedido "políticas públicas audaces, coherentes e integrales" que "vayan más allá de los paliativos", que "prevengan la pobreza" y "no simplemente que intenten limitar sus efectos".