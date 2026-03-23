CCOO alerta de que la "falta de corresponsabilidad en los cuidados" profundiza las brechas de género

Archivo - Una pareja lleva un carrito de bebé. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha alertado de que la "falta de corresponsabilidad" en los cuidados profundizan las brechas de género que son "aún enormes". Así lo ha expresado el sindicato con motivo del Día Estatal de la Conciliación y la Corresponsabilidad, que se celebra este lunes 23 de marzo.

En este sentido, ha recordado los datos del INE según los cuales la tasa de empleo de personas de 25 a 49 años, según el número de hijos/hijas, presenta "amplias brechas de género": de 16 puntos porcentuales en el caso de tener 1 hijo/hija, de 20 puntos en el caso de ser 2 hijos/hijas, y de hasta 36 puntos, si se tienen 3 o más.

Esta penalización es, según el sindicato, "solo un ejemplo de las diferentes situaciones desfavorables y/o discriminatorias que la falta de corresponsabilidad pública, social, empresarial y masculina genera a un amplio conjunto de trabajadoras, con graves consecuencias para las mujeres económicas, en salud, pobreza de tiempo.

También conlleva "consecuencias en el conjunto de la sociedad y en la democracia" con la "pervivencia de un imaginario cultural que fija la posición subordinada de las mujeres a las necesidades de la familia, generando efectos de discriminación indirecta en varios ámbitos y mayor riesgo de violencias machistas; desvalorización social y económica de los trabajos profesionales de cuidados y, además, negligencia, por lentitud u omisión, en el avance hacia una sociedad corresponsable".

Avanzar en conciliación corresponsable, en opinión de la secretaria confederal de Mujeres e Igualdad, Carolina Vidal, "implica dialogar sobre las medidas del Pacto de Cuidados, medidas que se orientan tanto al Diálogo Social como a la negociación colectiva, nuestras propuestas para el VI AENC, por ejemplo".

En este sentido, ha destacado los permisos retribuidos y las propuestas de reorganización del tiempo de trabajo o la apuesta por servicios públicos accesibles y de calidad, desde la profesionalización y revalorización social y económica de las ocupaciones de cuidado. Según Vidal, "también es fundamental reformar el tiempo parcial, que tanto perjudica a las mujeres, sus salarios y sus condiciones de vida".

Finalmente, el sindicato ha puesto el foco en la necesaria creación de nuevos empleos en un contexto de aumento de demanda de personas necesitadas de cuidados. "El número habría que concretarlo desde los respectivos escenarios de Diálogo Social, pero estimamos, siguiendo a la OIT, que se aproximarán a más de 1 millón de aquí a 2030", ha concluido Vidal.