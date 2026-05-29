El CERMI pide que la visita del Papa a España reúna condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidad

Continúan los preparativos para la visita del Papa, en la plaza de Cibeles, a 28 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha reclamado a la organización de la visita del Papa León XIV a España que todos los actos y actividades programados se desarrollen bajo criterios de accesibilidad universal y garanticen una atención "adecuada" a las personas con discapacidad.

En este sentido, la entidad ha pedido que esta accesibilidad esté presente en todos los eventos públicos e institucionales en los que participe el Pontífice.

En concreto, ha recomendado que comprenda, entre otros aspectos, la adecuación de los recintos físicos donde se congreguen asistentes, la accesibilidad de las comunicaciones y de la información, las emisiones audiovisuales accesibles, la documentación en cualquier formato, incluida la lectura fácil, la orientación y señalética inclusivas, así como la implantación de protocolos específicos de atención adecuada para las personas con discapacidad participantes, comprendida la acción voluntaria.

Igualmente, el CERMI ha recordado que se espera una "elevada movilización" de personas en ciudades como Madrid, Barcelona, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, por lo que considera importante que todo el proceso de asistencia y participación se desarrolle en condiciones de "plena accesibilidad, seguridad y atención inclusiva".

Finalmente, ha solicitado incorporar el enfoque de accesibilidad universal en los planes de contingencia y emergencia previstos durante la visita papal, con el fin de proteger la seguridad y la integridad de los asistentes.

La visita del Pontífice a España comenzará el próximo sábado 6 de junio cuando su avión aterrice en la capital a las 10:30 horas, según la agenda oficial del viaje apostólico, y terminará el día 12 en Santa Cruz de Tenerife.