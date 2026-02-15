CNSE cumple 90 años en la lucha por los derechos para personas sordas: "Un país accesible no se imagina, se construye"

Archivo - Decenas de personas aplaudiendo en lenguaje de signos durante una concentración de personas sordas, en la Plaza de Callao, a 28 de octubre de 2023, en Madrid (España). - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) cumple 90 años en la lucha por los derechos para las personas sordas, "creando servicios pioneros allí donde no existían, diseñados desde la experiencia y las necesidades reales".

"Tras 90 años de historia, la CNSE sigue demostrando que un país accesible no se imagina: se construye iniciativa a iniciativa, derecho a derecho", asegura.

En este sentido, la entidad estatal más antigua del ámbito de la discapacidad apunta que, en España, hay más de 1.200.000 de personas sordas cuyo acceso real a derechos fundamentales "sigue encontrando barreras en ámbitos clave como la educación, el empleo, la sanidad, la comunicación o la información". "La accesibilidad sigue marcando la diferencia entre tener derechos o poder ejercerlos", manifiesta el presidente de la CNSE, Roberto Suárez.

Asimismo, la CNSE destaca que los datos reflejan una desigualdad estructural que "exige respuestas urgentes". En materia académica, señala que "muchos estudiantes sordos no alcanzan niveles educativos comparables al resto por falta de recursos, de intérpretes y de modelos docentes efectivos como los especialistas en lengua de signos". "Estas carencias formativas pueden traducirse en mayores tasas de desempleo y precariedad laboral, no por falta de talento, sino por entornos que no están preparados para incluir", advierte la entidad.

Igualmente, detalla que "otra barrera persistente" en empresas y administraciones públicas es "el desconocimiento sobre las capacidades de las personas sordas y la ausencia de ajustes razonables". Según ha afirmado Suárez, "ser una persona sorda no debería implicar más obstáculos ni más esfuerzo".

En esta misma línea, destaca iniciativas como SVIsual, el primer sistema estatal de videointerpretación en lengua de signos; ALBA, primera plataforma especializada para mujeres sordas víctimas de violencia; el servicio de videoasistencia y acompañamiento vidAsor, que garantiza a las personas mayores sordas "un envejecimiento autónomo, digno y sin aislamiento"; la Red Estatal de Enseñanza de las Lenguas de Signos Españolas con una formación impartida por personas sordas nativas y reconocida en todo el Estado; o la Red Emplea, que "conecta talento sordo, empresas y derechos para impulsar un empleo digno y sin barreras".

Del mismo modo, la CNSE reivindica garantizar mayor presencia de la lengua de signos en todos los ámbitos, promover la participación de las personas sordas en espacios de decisión, y codiseñar las políticas públicas que afectan a su comunidad. "Hacemos un llamamiento a que se nos vea como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho. Como personas capaces, con aportaciones valiosas. Como una minoría lingüística y cultural con un patrimonio que enriquece a la sociedad", afirma.