Cocemfe celebra la ampliación de la jubilación anticipada con 11 nuevas patologías y aspira a incorporar más

Archivo - El presidente de Cocemfe nacional, Anxo Queiruga - COCEMFE CV - Archivo
Unas 50.000 personas podrán jubilarse de forma anticipada a partir de los 56 años con un grado igual o superior al 45% MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe), Anxo Queiruga, ha celebrado la aprobación por parte del Consejo de Ministros del decreto que incorpora 11 nuevas patologías al listado de enfermedades que permiten acceder a la jubilación anticipada de las personas trabajadoras con un grado de discapacidad igual o superior al 45%.
Para la organización, se trata de "un avance histórico en la protección de derechos que permitirá que miles de personas puedan anticipar su jubilación en condiciones más justas y adaptadas a la realidad que supone convivir con enfermedades que reducen la esperanza de vida".
Cocemfe ha destacado que esta modificación normativa culmina "un proceso de incidencia política y técnica en el que la organización y su movimiento asociativo han trabajado de manera intensa" para recopilar evidencia científica y presentar informes al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
El Real Decreto ha incorporado finalmente once nuevas patologías: espina bífida, amiloidosis por transtiretina variante, enfermedad de Parkinson, distrofia miotónica tipo 1 (Steinert), enfermedad de Huntington, esclerosis sistémica, lesión medular, degeneración corticobasal, atrofia multisistémica, parálisis supranuclear progresiva y enfermedad renal crónica en estadio G5, según ha informado la organización.
Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta ampliación permitirá que "alrededor de 50.000 personas puedan beneficiarse de este derecho y acceder a la jubilación anticipada desde los 56 años cuando cumplan los requisitos establecidos", lo que supone un beneficio significativo para la población afectada.
Queiruga ha hecho hincapié en que "esta aprobación demuestra que cuando el movimiento asociativo aporta evidencia científica, trabaja de forma coordinada y mantiene una incidencia constante, es posible avanzar en derechos que mejoran la vida de las personas", subrayando la importancia de la colaboración entre organizaciones y administraciones.
El presidente de Cocemfe ha destacado además que "esta ampliación supone un reconocimiento de la realidad que viven muchas personas con enfermedades altamente discapacitantes, cuya trayectoria laboral se desarrolla en condiciones especialmente complejas y con una reducción acreditada de la esperanza de vida", considerándola "una medida de justicia social que responde a una demanda histórica del movimiento de la discapacidad".
No obstante, Cocemfe ha subrayado que "este proceso no concluye con la aprobación de este Real Decreto", puesto que la entidad ya ha presentado nuevos informes correspondientes a otras seis patologías --artritis reumatoide, ataxia de Friedrich, lupus eritematoso sistémico, paraparesia espástica familiar, encefalomielitis miálgica y ataxia SCA3-- para continuar ampliando el listado.
La organización ha manifestado su determinación de mantener su labor de incidencia política para que "el listado responda a la realidad de las personas con discapacidad física y orgánica" y continúe expandiéndose conforme exista evidencia científica suficiente sobre la reducción de la esperanza de vida asociada a nuevas patologías.