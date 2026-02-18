Confederación de mayores denuncia el "olvido de los pensionistas" en la nueva deducción fiscal en el IRPF

Archivo - Un hombre mayor pasea apoyándose en un bastón. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha denunciado "el olvido de los pensionistas y autónomos" en la nueva deducción fiscal de hasta 591 euros en el IRPF aprobada por el Gobierno para aquellas rentas que perciban el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El Ejecutivo anunció este martes la actualización de la deducción vigente en el IRPF para adaptarla a la subida el SMI aprobada este martes, hasta los 1.221 euros mensuales por catorce pagas. Se trata de una nueva revisión fiscal para las rentas bajas, de forma que estas personas perceptoras del SMI no tengan que abonar la parte fiscal correspondiente, según explicó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

El presidente de CEOMA, José Luis Fernández Santillana, ha tachado esta medida de "totalmente discriminatoria" con los pensionistas y autónomos porque "en el caso de que un pensionista que cobre una pensión igual al Salario Mínimo Interprofesional no recibe ningún tipo de deducción fiscal".

Desde CEOMA critican que esta medida reconoce "únicamente a asalariados" como los beneficiarios de esta reducción fiscal y reitera "el olvido de otros colectivos del Sistema laboral y de la Seguridad Social, como son trabajadores por cuenta propia o los pensionistas por parte del Gobierno".

Según Fernández Santillana, "un gobierno que se dice social, se olvida de los pensionistas". Por ello, ha solicitado al Gobierno que reconsidere la actualización en esta deducción del IRPF y "que estas deducciones se apliquen con independencia de si eres asalariado, autónomo o pensionista".