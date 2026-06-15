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Crece la lista de espera de dependientes: Cada 16 minutos muere uno sin prestación, según Gerentes de Servicios Sociales

La entidad critica la falta de transparencia del Ministerio y critica su "triunfalismo" con los datos

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La lista de espera de la depencia se ha incrementado en 7.293 solicitantes en lo que va de año y 13.503 han fallecido en las lista de la dependencia, uno cada 16 minutos de media. Hasta la fecha, 265.503 personas esperan recibir una prestación o ser valorados para obtener el grado que les abrirá la puerta al sistema de dependencia.

De las 265.503 personas, 110.108 están a la espera de valoración (41,5%) y 155.352 esperando prestaciones y servicios que tienen reconocidos (58,2%). Estos son datos aportados por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales realizados con datos oficiales hasta el 31 de mayo teniendo en cuenta los datos del Observatorio Estatal de la Dependencia.

La entidad ha criticado que le Ministerio de Derechos Sociales solo considera lista de espera a aquellas personas con las que la Administración no está cumpliendo los plazos previstos de 180 días, el máximo para recibir la prestación o servicios una vez que lo tengan reconocido.

De las 13.503 personas fallecidas en las listas de espera de la dependencia en los primeros cinco meses de este año, 6.940 estaban esperando ser valoradas y 6.563 esperando recibir la prestación a la que tenían derecho.

Para la asociación de directores y gerentes, la falta de incremento presupuestario está impactando en el sistema "al no mantener la financiación extra de 600 millones que incluía el Plan de Choque en los años 2021, 2022 y 2023. "Esto está suponiendo una clara ralentización del sistema, tanto en el incremento de las listas de espera como en la agudización del carácter 'low cost' de sus prestaciones y servicios", ha argumentado la entidad.

Para los directores de servicos sociales "pocos asuntos de Estado alcanzan tanto consenso y son de tanta urgencia social como la atención a las personas en situación de dependencia". Sin embargo, han añadido, "después de 20 años sigue siendo un derecho pendiente, a pesar del avance de esta Ley, cuyo potencial sigue sin desarrollar".

Según la asociación, cuatro millones de personas han recibido atenciones del sistema en estos 20 años, mientras que "casi un millón han fallecido en las listas de espera". "Los procedimientos burocráticos, las escasas cuantías de las prestaciones, junto la baja intensidad de los servicios y la imposibilidad de compatibilidad hacen un sistema low cost que es poco eficaz para atender las personas en situación de dependencia a lo que hay que añadir la deficiente financiación y las desigualdades territoriales en su desarrollo", ha añadido.

Han requerido, además, al Ministerio para que publique los datos de la lista de espera de las revisiones y de las solicitudes sin grabar, y atendidos del grado III+. "Es incomprensible esta falta de transparencia su actitud triunfalista y titulares engañosos con los que adorna los datos", han concluído los gerentes.