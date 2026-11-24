Archivo - Juzgados de Plaza de Castilla - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

CSIF y FSC-CCOO han alertado de las dificultades que atraviesan los órganos judiciales encargados de los procedimientos de violencia sobre las mujeres, debido a la falta de personal y medios, el incremento de las cargas de trabajo y la pérdida de especialización de las plantillas. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este 25 de noviembre, ambos sindicatos han reclamado más recursos y una Justicia dotada de profesionales especializados para mejorar la atención y protección de las víctimas.

CSIF considera que la nueva organización judicial, implantada a partir de la Ley Orgánica 1/2025, debilita la protección de las mujeres y aumenta la saturación de los procedimientos. La reforma eliminó los antiguos juzgados individuales de Violencia sobre la Mujer para integrarlos como secciones especializadas dentro de un único Tribunal de Instancia, con el objetivo de compartir infraestructuras, distribuir la carga de trabajo y unificar criterios. Sin embargo, el sindicato denuncia que el nuevo modelo se ha implantado sin suficientes medios personales, materiales y organizativos y ha supuesto la pérdida de especialización de parte del personal funcionario.

En este sentido, CSIF ha advertido de que la violencia contra las mujeres requiere conocimientos específicos, continuidad en la gestión de los expedientes y coordinación entre profesionales, mientras que la reorganización actual permite que un mismo procedimiento pase por diferentes equipos, lo que dificulta su seguimiento. Entre los problemas detectados por sus delegados en las comunidades autónomas figuran el aumento de las competencias de estos órganos, la insuficiencia de recursos económicos y materiales, las dificultades para cubrir puestos, los retrasos en la tramitación y la falta de conexión entre los sistemas informáticos de Sanidad, Justicia y Policía.

POSIBLE COLAPSO

Por su parte, FSC-CCOO ha advertido de un posible colapso de los tribunales de violencia de género por la falta de personal y ha instado al Ministerio de Justicia a incrementar las plantillas, formar y especializar a los trabajadores en perspectiva de género y reconocer profesional y retributivamente las condiciones específicas de estos puestos.

El sindicato ha denunciado denuncia que la ampliación de las competencias territoriales de determinados partidos judiciales no ha ido acompañada de la creación de nuevas plazas de los cuerpos de Letrados de la Administración de Justicia, Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial. Entre los cambios previstos figura que, a partir del 31 de diciembre de este año, el partido judicial de Cartagena asumirá las competencias en materia de violencia sobre la mujer del de San Javier. Durante 2025 también se acordaron ampliaciones territoriales en partidos judiciales de Toledo, Cáceres, Ciudad Real, Guadalajara, León, Valladolid, Badajoz y Mérida.

CCOO señala asimismo que la Ley Orgánica 1/2025 amplió las competencias de las secciones de violencia sobre la mujer para incluir la instrucción de delitos contra la libertad sexual, mutilación genital femenina, matrimonio forzado y acoso con connotación sexual cuando la víctima sea mujer, con independencia de que el denunciado sea o haya sido su pareja. Aunque se crearon nuevas unidades judiciales y fiscales para asumir estas funciones, el sindicato sostiene que tampoco se incorporaron nuevas plazas de personal funcionario para tramitar los asuntos.

La organización reclama además un complemento retributivo especial para los puestos del ámbito no transferido que atienden estos procedimientos, debido a sus condiciones de especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad y penosidad, así como a las extensiones habituales de jornada. Según CCOO, la falta de reconocimiento económico provoca que los trabajadores abandonen estos destinos y sean sustituidos por personal nuevo o interino sin experiencia, formación ni especialización, lo que repercute en la atención a las víctimas.

El sindicato advierte de que la sobrecarga de trabajo y las precarias condiciones laborales se traducen en retrasos en la tramitación de los procedimientos, atención sin especialización ni perspectiva de género y desplazamientos de decenas de kilómetros, e incluso superiores al centenar, para acudir al juzgado competente.

Entre las oficinas judiciales más sobrecargadas del ámbito no transferido, CCOO cita las de Palma, Eivissa, Manacor, Inca y Maó, en Baleares; Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura, en la Región de Murcia; Valladolid, León, Burgos y Salamanca, en Castilla y León; Cáceres, Mérida y Badajoz, en Extremadura; y Toledo, Ciudad Real, Guadalajara y Albacete, en Castilla-La Mancha, además de las de Melilla y Ceuta.