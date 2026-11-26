La candidata de Frente Amplio a la Presidencia del Gobierno, Ada Colau, antes del debate a cuatro de los candidatos a la presidencia del Gobierno para estas elecciones generales del 29N, a 26 de noviembre de 2026, en Madrid (España).- Alberto Ortega - Europa Press

Feijóo afea su apoyo al Ejecutivo que "menos ha defendido a las mujeres" y Colau critica que quiera gobernar con quien niega esta violencia TRES CANTOS (MADRID), 26 (EUROPA PRESS)

La candidata de Frente Amplio al 29N, Ada Colau, ha arrancado el debate a cuatro de este jueves llamando a las mujeres a votar y condenando la violencia machista un día después del 25N.

"Como mujer candidata a la presidencia no puedo empezar este debate sin condenar la violencia machista y sin dejar muy claro que las mujeres no vamos a callar ni vamos a parar hasta que las víctimas sean cero", ha asegurado en el debate a cuatro organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, en el plató A de Madrid Content City (Tres Cantos) de Secuoya Content Group.

Además, ha destacado que las mujeres serán "determinantes" para decidir qué gobierno de coalición habrá en la próxima legislatura. "Tenemos el poder de decidir que nadie que niegue en este país la violencia machista pueda gobernar. La violencia machista no es un tema menor. No se puede normalizar. Las mujeres estamos aquí, estamos aquí gracias a las que nos han precedido y han luchado por nuestros derechos y nuestras libertades. Y exigimos respeto", ha añadido.

Así, ha pedido a sus compañeros que comenzaran sus intervenciones condenando la violencia de género. Así lo han hecho tanto el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

SÁNCHEZ ALERTA DE RETROCESOS EN EL FEMINISMO

"Por supuesto que sí", ha respondido Sánchez, quien se ha sumado a la condena que ha reclamado la candidata del Frente Amplio y ha advertido de que el próximo domingo va a haber dos caminos "muy diferentes". "Uno el que lleva una España del pasado, una España de recortes de congelación de salarios y también de derogación de conquistas sociales por ejemplo en el ámbito del feminismo", ha apostillado.

Mientras, Feijóo, ha añadido que por supuesto que condenan la violencia machista aunque ha afeado a Colau que haya apoyado al Gobierno que "menos ha defendido a las mujeres": "Pero usted sabrá".

"Esos hombres que asesinan a sus parejas o a sus mujeres hay que condenarlos de forma contundente y por supuesto darle el pésame a la familia de la última mujer asesinada", ha zanjado.

Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, no ha mencionado la cuestión en su primera intervención. Sin embargo, ha añadido en el bloque de la Vivienda que no va a admitir "ningún tipo de orden" de aquellos que "han condenado a las mujeres a la inseguridad más brutal".

ABASCAL: UN PRESIDENTE QUE "IMPORTA VIOLADORES" Y SE RODEÓ DE "GUARROS"

"Un presidente del Gobierno que se ha dedicado a importar violadores y que ha multiplicado las agresiones sexuales a las mujeres por tres. O de un presidente del Gobierno que se rodeó en un Peugeot de una banda de guarros que todos sabemos perfectamente cómo trataban a las mujeres", ha apostillado.

También en el bloque de la Vivienda, Sánchez ha avisado de que Vox no va a condenar la violencia de género porque "no reconoce la violencia de género" y "por tanto no merecen gobernar España". Además, ha señalado a Feijóo que 1.500 millones de euros se han destinado al pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"No voy a tirar la toalla", ha señalado Colau en alusión a que Abascal condenara la violencia de género, para después agradecer al presidente del PP que haya condenado la violencia machista. "No sé cómo se puede plantear gobernar con un partido que no condena la violencia machista y que por lo tanto nos pone en peligro a las mujeres", ha subrayado.