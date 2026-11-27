Debate a cuatro en la Academia de la Televisión - Alberto Ortega - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 27 (EUROPA PRESS)

La candidata de Frente Amplio al 29N, Ada Colau, ha arrancado el debate a cuatro de este jueves pidiendo que los candidatos condenasen la violencia machista un día después del 25N, tema que ha seguido apareciendo durante sus intervenciones.

"Como mujer candidata a la presidencia no puedo empezar este debate sin condenar la violencia machista y sin dejar muy claro que las mujeres no vamos a callar ni vamos a parar hasta que las víctimas sean cero", ha comenzado Colau en el debate a cuatro organizado por la Academia de Televisión y de las Ciencias y las Artes del Audiovisual, en el plató A de Madrid Content City (Tres Cantos) de Secuoya Content Group.

Además, ha destacado que las mujeres serán "determinantes" para decidir qué gobierno de coalición habrá en la próxima legislatura. "Tenemos el poder de decidir que nadie que niegue en este país la violencia machista pueda gobernar. La violencia machista no es un tema menor. No se puede normalizar. Las mujeres estamos aquí, estamos aquí gracias a las que nos han precedido y han luchado por nuestros derechos y nuestras libertades. Y exigimos respeto", ha añadido.

Así, ha pedido a sus compañeros que comenzaran sus intervenciones condenando la violencia de género. Así lo han hecho tanto el presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, como el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. El presidente de Vox, Santiago Abascal, no ha mencionado la cuestión en su primera intervención.

SÁNCHEZ ALERTA DE RETROCESOS EN EL FEMINISMO

"Por supuesto que sí", ha respondido Sánchez, quien se ha sumado a la condena que ha reclamado la candidata del Frente Amplio y ha advertido de que el próximo domingo va a haber dos caminos "muy diferentes". "Uno el que lleva una España del pasado, una España de recortes de congelación de salarios y también de derogación de conquistas sociales por ejemplo en el ámbito del feminismo", ha apostillado.

Mientras, Feijóo, ha añadido que por supuesto que condenan la violencia machista aunque ha afeado a Colau que haya apoyado al Gobierno que "menos ha defendido a las mujeres": "Pero usted sabrá".

"Esos hombres que asesinan a sus parejas o a sus mujeres hay que condenarlos de forma contundente y por supuesto darle el pésame a la familia de la última mujer asesinada", ha zanjado.

Por su parte, Abascal ha añadido en el bloque de la Vivienda que no va a admitir "ningún tipo de orden" de aquellos que "han condenado a las mujeres a la inseguridad más brutal".

ABASCAL: UN PRESIDENTE QUE "IMPORTA VIOLADORES" Y SE RODEÓ DE "GUARROS"

"Un presidente del Gobierno que se ha dedicado a importar violadores y que ha multiplicado las agresiones sexuales a las mujeres por tres. O de un presidente del Gobierno que se rodeó en un Peugeot de una banda de guarros que todos sabemos perfectamente cómo trataban a las mujeres", ha apostillado.

También en el bloque de la Vivienda, Sánchez ha avisado de que Vox no va a condenar la violencia de género porque "no reconoce la violencia de género" y "por tanto no merecen gobernar España". Además, ha señalado a Feijóo que 1.500 millones de euros se han destinado al pacto de Estado contra la Violencia de Género.

"No voy a tirar la toalla", ha señalado Colau en alusión a que Abascal condenara la violencia de género, para después agradecer al presidente del PP que haya condenado la violencia machista. "No sé cómo se puede plantear gobernar con un partido que no condena la violencia machista y que por lo tanto nos pone en peligro a las mujeres", ha subrayado.

Nuevamente, en el bloque de política social, Colau ha retomado la violencia machista, asegurando que a las mujeres les "quita el sueño" y ha exigido una tercera vez a Abascal que la condene.

Feijóo se ha dirigido a Sánchez asegurando que su gobierno, el "más machista de la democracia", ha tratado a las mujeres como "mercancía". "Una chapuza, su chapuza. La ley del 'solo sí es sí', que rebajó las penas a 1.400 agresores sexuales. Las pulseras antimaltrato, señora Colau, que no funcionan. Yo me he reunido con una de las víctimas de las pulseras antimaltrato. ¿Sabe quién está en la cárcel? No está su agresor, está ella porque no puede salir a la calle", ha añadido.

También le ha preguntado si le ha pedido explicaciones a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tras la investigación de la Fiscalía Europea por la adjudicación de las pulseras.

El "machismo" también ha sido protagonista cuando Feijóo, ha cargado contra la gestión del Ejecutivo central en la dana del 29 de octubre de 2024, que dejó 230 víctimas mortales en Valencia, dirigiéndose a la candidata de Frente Amplio a la que le ha dicho que en ese tiempo ella estuvo "calladita", lo que ha provocado que Sánchez, le ha acusado de hacer un comentario "machista".

FEIJÓO: "Y USTED, CALLADITA"

Feijóo le estaba replicando a Colau --que ha recriminado a Feijóo que "mantenga" al expresidente valenciano Carlos Mazón como diputado y siga como aforado-- diciendo que "buena gestión es ponerse al frente de una emergencia nacional y no salir huyendo de Paiporta", en relación al incidente que vivió Sánchez en la localidad valenciana. Así, se ha dirigido a ella llevándose el dedo a la boca: "Y usted, calladita".

"¿Qué machismo es este, señor Feijóo?", ha preguntado Sánchez al líder del PP, que ha acusado al presidente del Gobierno de "manipular" sus palabras y ha dicho que le han imputado "una cuestión" que no tiene nada que ver.

ABASCAL: "TIENE QUE TRAER A ESTA SEÑORA"

Antes, al inicio del debate, Abascal ha tachado de "buitre" Sánchez, una alusión que ha sido recriminada por Colau, mientras que el presidente del Gobierno ha pedido reservar los insultos para los "reality". "Tiene que traer a esta señora para que le haga el juego sucio", ha replicado Abascal.

Al término, el presidente del Gobierno ha criticado que el presidente de Vox "todavía no ha condenado la violencia de género. "Y usted no se lo reprocha, no se lo espeta. Pero hágalo. ¿Por qué no se lo dice?", ha preguntado a Feijóo, para después añadir que es "una vergüenza" que no le diga a Abascal que tiene que condenar la violencia de género.

Finalmente, Santiago Abascal ha replicado a Sánchez si va a seguir "metiendo violadores en España para que aumenten las violaciones por tres". "Usted no defiende a las mujeres, usted las ha puesto en riesgo", ha subrayado.