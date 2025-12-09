Diciembre arranca con 3 asesinatos machistas en Alicante, Toledo y Sevilla y a falta de confirmarse otro en Barcelona

Archivo - Sede del 016. - MINISTERIO DE IGUALDAD - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

Diciembre ha arrancado con tres asesinatos machistas en Alicante, Toledo y Sevilla, a falta de la confirmación del último caso, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

El Ministerio de Igualdad ha confirmado este martes dos asesinatos de violencia de género en Toledo y Sevilla, ocurridos en los primeros días de diciembre, que se suman al que tuvo lugar en Alicante hace una semana. Así, el número de asesinadas este año son 44 y 1.339 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, la víctima de Toledo es una mujer de 39 años, asesinada presuntamente por su pareja el miércoles 3 de diciembre. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor y la víctima tenía tres hijos menores de edad.

Por su parte, la de Sevilla es una mujer de 30 años, asesinada presuntamente por su pareja el sábado 6 de diciembre. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor y, al igual que la de Toledo, la víctima tenía también tres hijos menores de edad.

Igualmente, el Ministerio de Igualdad ha detallado, tras los casos confirmados este martes, que el número de menores huérfanos por violencia de género contra su madre asciende a 29 en 2025 y a 498 desde 2013.

Por otro lado, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género se encuentra recabando datos sobre un presunto crimen machista en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). En esta línea, los Mossos d'Esquadra han asegurado en un mensaje en la red social X que ha sido detenido un hombre por la muerte de su pareja en esta localidad. De confirmarse, elevaría a 45 las asesinadas este año.