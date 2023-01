Escrivá afirma que "muchísima gente ha pedido el IMV sin necesitarlo"

El ministro José Luis Escrivá, en un acto de la EAPN-ES sobre el IMV. - EUROPA PRESS

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha indicado que hay "muchísima gente que ha pedido el Ingreso Mínimo Vital (IMV) sin necesitarlo" y que, si Ministerio hubiera aceptado conceder la prestación solo con una declaración responsable, habrían tenido que pedir el reintegro del dinero a más de 1,5 millones de familias.

"Al mismo tiempo que tenemos el problema de 'non take up', tenemos el problema contrario, incluso más agudo, muchísima gente ha pedido el IMV sin necesitarlo", ha explicado Escrivá este lunes en la inauguración del seminario 'Ingreso Mínimo Vital: Allanando el camino', organizado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES) y celebrado en la Fundación ONCE.

El ministro de Inclusión ha indicado que, por el momento, han concedido el IMV a unos 550.000 hogares de las más de 2 millones de solicitudes que han recibido y ha explicado que "la mayoría" de estas peticiones provenían de familias con "niveles de renta o patrimonio que exceden, no por poco sino ampliamente los niveles de vulnerabilidad".

En este sentido, Escrivá ha indicado que si hubieran aceptado la principal petición que recibieron cuando estaban diseñando la prestación --que se pudiera acceder a ella solo con una declaración responsable-- habrían tenido que pedir el reintegro de la ayuda a muchas familias.

"Hubiéramos tenido que comprobar a posteriori que cumplen los requisitos de renta y patrimonio, luego hubiéramos tenido que pedir el reintegro a más de 1,5 millones de familias, imaginemos el lío en que nos hubiéramos metido todos", ha manifestado el ministro.

También ha alertado del problema contrario, el del 'non take up', es decir, las personas que cumplen los requisitos para acceder al IMV pero no lo solicitan. "Desgraciadamente, hay un porcentaje significativo de personas que deberían recibir la prestación pero no la reciben bien porque no llegamos a ellos, bien porque no la solicitan aunque se les invite", ha precisado Escrivá.

100.000 SMS PARA MITIGAR EL 'NON TAKE UP'

Ante esta situación, el ministro ha indicado que enviaron cerca 100.000 SMS a familias que, por sus datos fiscales de renta y patrimonio, consideraban que tenían derecho a la prestación; y a las que les han invitado a entrar en procesos acelerados de solicitud del IMV.

Además, para mitigar este problema, han puesto en marcha con EAPN-ES un proyecto piloto por el que se crean zonas de difusión del Ingreso Mínimo Vital, que estarán ubicadas en lugares cercanos a potenciales beneficiarios.

El presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES), Carlos Susías, ha explicado que se han puesto en marcha 400 nodos, 200 de contraste y 200 de intervención directa "donde lo que se hace es ver la motivación de por qué no se ha llegado al IMV si se tiene derecho y luego también ver determinadas maneras de apoyar y ayudar para llegar a acceder a este tipo de recursos".

"Afecta a un montón de familias que están en situación de alta precariedad, que teniendo derechos no están accediendo a los mismos", ha advertido Susías. En un principio, según ha precisado, se calculaba que habría entre 180.000 y 200.000 hogares españoles en esta situación de 'non take up'.

Por otro lado, el ministro de Inclusión ha lamentado que algunas comunidades autónomas no estén complementando el Ingreso Mínimo Vital y ha invitado a que actúen "donde ellas pueden tener más laxitud administrativa".

"Hay comunidades a las que les está costando moverse porque quieren seguir compitiendo su prestación con la nuestra o da esa sensación. Y otras que han visto la oportunidad de reducir el gasto", ha indicado el ministro.

En todo caso, Escrivá ha asegurado que les "reconforta" ver cómo el IMV está llegando donde, a priori, pensaban que debía llegar, por ejemplo, a aquellos territorios con renta per cápita más baja y, atendiendo a las características de los hogares, a aquellos más vulnerables, como familias con niños y monoparentales. "A nivel estatal, por fin tenemos una prestación que está reduciendo desigualdades y protegiendo a las personas vulnerables", ha destacado.

