Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

España mantiene el cuarto puesto en el Índice Europeo de Igualdad de Género, del Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE), al obtener una puntuación de 72,6 puntos sobre 100, 1,6 más respecto al informa de 2025.

Según ha informado el Ministerio de Igualdad, esta cifra sitúa a España 8,1 puntos por encima de la media europea, que es de 64,5 puntos. Esta puntuación de 72,6 puntos supone, además, un incremento de 1,6 puntos respecto al informe de 2025, y 8,2 puntos por encima de 2020.

El Índice Europeo de Igualdad mide las brechas de género entre mujeres y hombres en seis ámbitos centrales (Trabajo, Dinero, Conocimiento, Tiempo, Poder y Salud) y se compone de 27 indicadores. Las puntuaciones van de 0 a 100, donde 0 indica desigualdad total y 100 igualdad plena.

Se recogen también las puntuaciones de años anteriores de cada uno de los dominios tras la actualización de la metodología en 2025 y la incorporación de indicadores de interseccionalidad y violencia de género.

Además, en esta edición de 2026, se pone especial atención en los permisos por nacimiento y cuidado de menores. En concreto, el departamento que dirige Ana Redondo destaca que España obtiene puntuaciones "muy superiores" a la media europea, en los dominios de Poder y Tiempo.

Su puntuación en Salud, Dinero y Trabajo es similar a la media europea, mientras que se encuentra por debajo en el apartado de Conocimiento. Aunque la mayor puntuación la obtiene España en Salud (86,7), el mayor ascenso lo ha experimentado en Poder, con una puntuación de 73,2 (6,6 puntos más que en el año 2025).

Esto, según Igualdad, se debe fundamentalmente a las mejoras en los indicadores de poder económico y social, con un aumento de 1,4 y 18,7 puntos, respectivamente.

España mantiene la tercera posición en el ámbito de Poder, por detrás tan de Francia (81,5 puntos) y Suecia (79,6 puntos), siendo la media europea de 42,9 puntos.

PUNTUACIÓN MÁS BAJA EN CONOCIMIENTO

Así, el país mantiene la posición 20 en relación a Dinero, con una puntuación de 74,3 puntos. Si bien, obtiene su puntuación más baja en el ámbito de Conocimiento con 55,5 puntos, y una caída de 0,2 puntos respecto a 2025.

Este año, el Índice de Igualdad de Género pone el foco en el permiso de maternidad y paternidad como una herramienta política "clave" para promover la igualdad de género, apoyar a las familias y fomentar el bienestar de la infancia. Aunque dichos permisos existen en todos los Estados miembros de la UE, las normas sobre su acceso y las prestaciones asociadas varían considerablemente.

En España, las mujeres y los hombres tienen acceso, en igualdad de condiciones, tanto a los permisos de maternidad y paternidad, que garantizan la conservación del puesto de trabajo, como a las prestaciones correspondientes.

En España, el 98% de las personas que no reúnen los requisitos para acceder a estas prestaciones está en situación de desempleo o inactividad. El 2% restante se debe a que trabajan por cuenta propia.

El análisis desagregado de la población general muestra una brecha de 7 puntos porcentuales en el acceso a las prestaciones por nacimiento: el 20% de las mujeres no reúne los requisitos para acceder a las prestaciones por permiso de maternidad, frente al 13% de los hombres.

En el caso de la UE, la brecha es de 5 puntos, siendo el 18% de las mujeres y el 13% de los hombres quienes no pueden acceder a estas prestaciones.

El Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE) es la agencia de la Unión Europea encargada de promover la igualdad entre mujeres y hombres, generar conocimiento y datos comparables y apoyar el desarrollo de políticas públicas de igualdad en los Estados miembros.

El Instituto de las Mujeres forma parte de su Consejo de Administración participando así en sus principales órganos de gobierno, responsable de definir las prioridades estratégicas, aprobar los programas de trabajo y el presupuesto de la agencia. Además, el Instituto participa en el Foro de Personas Expertas y en la Red de Transversalidad de Género del EIGE, contribuyendo a fortalecer la cooperación europea en materia de igualdad.