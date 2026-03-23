España registra el peor arranque de año en violencia vicaria desde que hay registros a falta de la ley del Gobierno

Archivo - Una persona lleva un ramo de flores a 3 de abril de 2024, en Bellcaire d'Empordà, Girona, Catalunya, (España). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

España vive el peor inicio de año en violencia vicaria desde que existen estadísticas oficiales, con tres menores asesinados presuntamente por sus padres en lo que va de 2026, la misma cifra que en todo 2025. Los crímenes se han producido en las provincias de Castellón, Santa Cruz de Tenerife y Alicante, según datos confirmados por el Ministerio de Igualdad.

El último caso, confirmado este mismo lunes por el departamento que dirige Ana Redondo, tuvo lugar el viernes 20 de marzo en Torrevieja (Alicante). En este suceso una menor de tres años fue presuntamente asesinada por su padre, un hombre de 40 años y expareja de su madre. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La madre de la menor, una mujer de 36 años, expareja del presunto autor, avisó en la noche del viernes a la Guardia Civil de que no lograba contactar con él desde hacía unas horas y que temía que el padre pudiera haber hecho daño a su hija, que se encontraba con él. Fuentes cercanas a la investigación confirmaron a Europa Press la localización de dos cuerpos: el de la menor de tres años y el de su progenitor, en casa de este.

Con la confirmación de este caso son tres los menores asesinados por su padre este año. Se trata de la misma cifra que la registrada en todo 2025 y la peor a 23 de marzo desde que hay registros, según la estadística del Ministerio de Igualdad.

Por años, 2015 y 2024 contaron con el mayor número de asesinatos por violencia vicaria, con nueve. Le sigue 2017, con ocho; 2018 y 2021, con siete; 2013, con seis; 2014 y 2020, con cuatro; 2019, 2025 y 2026, con tres; 2022 y 2023, con dos; y 2016, con uno.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha condenado en un mensaje en X el asesinato por violencia vicaria de Alicante y el último crimen machista de una mujer en Zaragoza.

"Condeno con absoluta rotundidad los asesinatos de Ainhara, de sólo 3 años, y de Silvia María, víctima de violencia de género. Nos duele, nos indigna y nos interpela como sociedad. Todo nuestro cariño a sus familias. Frente a esta barbarie: unidad, justicia y tolerancia cero", ha apuntado.

En esta misma línea, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha llamado a proteger a los menores: "El machismo también asesina a la infancia. Protegerla es una obligación política: trabajamos con determinación para que la ampliación de la ley blinde los derechos de la infancia", ha indicado en un mensaje en sus redes sociales.

68 MENORES ASESINADOS DESDE 2013

La violencia vicaria --aquella que se ejerce contra los hijos para causar el máximo daño a la madre-- ha dejado 68 menores asesinados desde 2013, según las cifras oficiales. Además, 11 menores han quedado huérfanos por la violencia machista en lo que va de 2026.

Este repunte se produce mientras el Gobierno trabaja en una futura ley específica contra la violencia vicaria, en colaboración entre los ministerios de Igualdad, Juventud e Infancia y Justicia. El Consejo de Ministros aprobó el año pasado el anteproyecto, pero este debe ir en segunda vuelta, para lo que no hay fecha concreta aún pese a la urgencia que reclaman asociaciones de víctimas y expertos.

Estaba previsto que la norma se aprobase en febrero, si bien fue aplazada tras el desmarque del Ministerio de Juventud e Infancia, que abandonó la coproponencia al considerar "inaceptable" la redacción del texto y denunciar que no incorporaba cambios que consideraba esenciales para proteger a los menores.

Entre los cambios que había propuesto el departamento que dirige Sira Rego, destacan modificaciones relacionadas con "la tipificación de la violencia vicaria, el régimen de visitas, la patria potestad y el derecho de escucha de niños, niñas y adolescentes", unos aspectos que desde el Ministerio consideran "indispensables".

ADVERTENCIAS DE ORGANIZACIONES FEMINISTAS

La división en el Gobierno tuvo lugar después de que organizaciones integrantes de la Coordinadora Estatal para la erradicación de la Violencia Vicaria y la Violencia de Género Institucional alertasen al Ejecutivo de que el anteproyecto de Ley de medidas contra la Violencia Vicaria no hace distinción entre hombres y mujeres al crear un delito "neutro".

"Las reformas en curso no pueden pues limitarse a retoques superficiales, o peor aún, a crear figuras nuevas (como un delito 'neutro' de violencia vicaria) en clara contradicción, no solo con el concepto mismo de violencia vicaria, sino con las verdaderas necesidades y exigencias de un fenómeno social de tal naturaleza", aseguraron en una carta abierta.

A través de la misiva, las organizaciones se dirigían a los ministerios de Igualdad, de Justicia y de Juventud e Infancia, por estar directamente implicados en dos reformas legales: el anteproyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria y la mejora de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI).

Del mismo modo, expresaron que, a pesar de que la ley reconoce desde hace años a los hijos como victimas de la violencia de género, "en la práctica se sigue priorizando el mantenimiento del contacto con el agresor en nombre de un supuesto 'interés superior del menor'". En todo caso, las organizaciones preguntaron "¿desde cuándo el interés superior de una víctima consiste en seguir bajo el control de quien la daña?".

Desde la Coordinadora pidieron abordar "de forma coherente e integral" el tratamiento jurídico de la violencia vicaria ante "patrones culturales profundamente arraigados que sostienen que un hombre violento puede ser, al mismo tiempo, 'un buen padre'".

"Los Ministerios implicados, el Gobierno en su conjunto y, en definitiva, todos los grupos parlamentarios, tienen ahora la responsabilidad de hacer que estas reformas sean una herramienta eficaz para garantizar que ningún niño o niña vuelva a ser utilizado como arma contra su madre", subrayaron.

Por su parte, Ana Redondo ha recordado en varias ocasiones que se trata de "una ley compleja" y ha añadido que, durante el trámite parlamentario, se pueden presentar enmiendas sobre "aquellas cuestiones" que no se hayan podido incorporar en el texto inicial.