Feijóo promete trabajar en la sostenibilidad del sistema de dependencia y desarrollar el artículo 49 de la Constitución

Archivo - El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido hoy a desarrollar el artículo 49 de la Constitución, que fue modificado en 2024, y a trabajar en la sostenibilidad del sistema de dependencia por que hay 300.000 personas pendientes de cobrar la Ley de Dependencia.

Con motivo del Día de la Discapacidad, el líder 'popular' ha publicado un post en la red X, recogido por Europa Press, que acompaña con un vídeo de una intervención suya hablando sobre estas cuestiones.

Feijóo ha señalado la necesidad de desarrollar legislativamente el artículo 49 de la Constitución afirmando que "no solo es un problema de palabras, que también", en referencia al cambio de término que se realizó en enero de 2024 en la Constitución española sustituyendo el término 'disminuido' por el de discapacitado.

El citado artículo 49 señala que "las personas con discapacidad ejercen los derechos previstos en este Título (Título I) en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas" y recoge que "se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio".

El presidente del PP también considera que tienen que "remangarse" porque ya está "harto" de que se aprueben leyes sin memoria económica, en referencia a la Ley de Dependencia. Dicho esto, ha prometido que trabajará en la sostenibilidad del sistema de dependencia y ha recordado que hay cerca de "300.000 personas pendientes de cobrar la Ley de Dependencia", una cifra que considera que irá en aumento.

"El futuro es tener más dependientes y necesito al CERMI --Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad-- para hablar en serio", ha expuesto en el vídeo que acompaña al post, al tiempo que deja claro que es consciente de que los problemas de discapacidad tienen que ser "prioritarios" para un Gobierno que tenga un mínimo de sensibilidad social: "Os aseguro que la tenemos".

A ello ha sumado su decisión de "priorizar" el impulso de la Tarjeta Europea de Discapacidad.