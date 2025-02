Feministas de Comisión 8M critican que la sentencia del caso Rubiales no tenga en cuenta la situación de abuso de poder

La organización celebra que la credibilidad de la víctima y el "(no) consentimiento" se hayan puesto "en el centro de todo"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Feministas de Comisión 8M han criticado que la sentencia del caso Rubiales no tenga en cuenta la situación de abuso de poder a la que estaba sometida la jugadora Jenni Hermoso.

"Otro punto que consideramos importante de destacar es el hecho de que no se haya tenido en cuenta, dado que no se menciona en ningún punto de la sentencia y a lo que apenas se aludió durante el juicio, es la situación de abuso de poder a la que Jenni, como otras muchas mujeres ante situaciones similares, se vio sometida el día de los hechos y posteriores", asegura la organización en un comunicado.

En este sentido, lamenta que esta situación genera un estado de "mayor vulnerabilidad" de las víctimas ante agresiones de este tipo, "tanto en el momento de sufrirlas como a posteriori, provocando que muchas mujeres nunca se atrevan a denunciar (en la forma que sea) y a buscar una reparación".

También denuncian el trato ejercido sobre las víctimas en los procesos judiciales por parte de jueces, abogados y fiscales, que "las revictimiza y las exige mostrarse ante el mundo como las víctimas perfectas para ser creídas, cuestionando sus actitudes y comportamientos antes, durante y después de una agresión".

Si bien, Comisión 8M considera que entrar a valorar el fallo de una sentencia que aún no tiene el carácter de firme no le parece, en estos momentos, "ni prudente ni necesario". "Y tampoco es ahora lo más importante para nosotras", apunta.

En esta línea, se ha referido al caso Rubiales, que califica de "éxito del feminismo". "Comenzó cuando en agosto de 2023 las feministas nos organizamos en tiempo récord para salir juntas a las calles a apoyar a Jenni y a exigir que un acto como el que ahora se ha enjuiciado no quedara impune, ni para su ejecutor ni para toda las personas del entorno de éste que se empeñaban en blanquear y minimizar algo así", recuerda.

Igualmente, las feministas consideran una "victoria" que la sentencia declare que "la cuestión se contrae a determinar si hubo, o no, consentimiento" y que le atribuye a la víctima "plena credibilidad, al no constar razón o motivo por el que tuviera que faltar a la verdad en la narración de los hechos".

En relación a la justicia, celebran que el hecho de que un acto, "al que desde el principio el propio agresor, la RFEF, parte de la opinión pública y muchos medios intentaron restar importancia, blanquear y manipular", haya acabado siendo enjuiciado. "Se considera un éxito tanto de Jenni Hermoso como de la presión ejercida por el movimiento feminista que animó y apoyó a Jenni para que denunciara unos hechos de semejante gravedad", subrayan.

Respecto a la reparación, defienden que "ni la opinión pública ni los medios deben nunca entrar a valorar qué resultado es reparador o no para las víctimas". Así, añaden que cada víctima, en sus circunstancias, "puede encontrar reparación en unas cosas o en otras, desde el hecho de ser capaz de denunciar lo sufrido (de forma anónima o no, judicial o no) a una condena del agresor del tipo que sea". "Y como sociedad debemos validar y apoyar a las víctimas en lo que éstas necesiten para sentirse reparadas", agregan.

Por otro lado, sobre la garantía de no repetición, argumentan que el hecho de que los actos acontecidos hayan sido "enjuiciados, condenados y tratados con la relevancia jurídica que merecen", en cierto modo se crea un "efecto ejemplarizante" y "envía a la sociedad el mensaje de que algo así nunca más debe quedar impune o bajo la manta del silencio". Sin embargo, la organización reclama "cautela".

Finalmente, destacan las actitudes del juez y de la fiscal de este caso, que "abren la esperanza hacia procesos judiciales más respetuosos, seguros, garantistas y cuidadosos para con las víctimas". En lo que respecta al juez, agradecen que no haya permitido "actitudes chulescas de los acusados dirigidas a menospreciar, minimizar y torpedear la causa".

Mientras, por parte de la fiscal aplauden que haya exigido públicamente "el fin del trato revictimizante hacia las víctimas en este tipo de procesos". "La sociedad y el Poder Judicial necesitan de miembros que aboguen por una justicia más feminista para acabar con la actual justicia patriarcal y represora hacia las víctimas", indican.

18 MESES DE MULTA CON CUOTA DE 20 EUROS AL DÍA

La Audiencia Nacional ha condenado al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales a 18 meses de multa con cuota de 20 euros al día --unos 10.800 euros-- por un delito de agresión sexual por el beso no consentido a la futbolista Jennifer Hermoso, absolviéndole de las posteriores coacciones para que le restase importancia.

En una sentencia, recogida por Europa Press, el magistrado José Manuel Fernández-Prieto ha prohibido a Rubiales acercarse a Hermoso en un radio de 200 metros y comunicarse con ella durante un año, dejando claro que no hubo "consentimiento" en el beso.

Rubiales tendrá además que indemnizar a Hermoso con 3.000 euros por "el daño moral causado por el beso dado por sorpresa, unido al momento y lugar en que se proporciona, a la vista de las miles de personas asistentes en el estadio de fútbol y de los miles de telespectadores que veían la ceremonia por televisión".