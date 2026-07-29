ONG piden al Gobierno de Aragón que devuelva la paga semanal a menores migrantes y acuden al Defensor del Pueblo

Archivo - Una persona migrante llegada a Ceuta con una mochila y un peluche. - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Infancia ha instado al Gobierno de Aragón a "revocar" la medida por la que retira la ayuda semanal a menores migrantes no acompañados que residen en centros del sistema de protección de la comunidad autónoma, y ha anunciado que se dirigirá al Defensor del Pueblo para trasladarle su "preocupación" por esta decisión.

En un comunicado publicado este miércoles, la Plataforma de Infancia ha indicado que, de confirmarse, esta medida "podría vulnerar el principio del interés superior del niño, que debe guiar toda actuación de las administraciones públicas en materia de infancia".

Asimismo, advierte de que la retirada de estas ayudas en función del origen o la nacionalidad de las niñas, niños o adolescentes "podría suponer una vulneración del principio de igualdad y no discriminación reconocido por la normativa nacional e internacional".

Las organizaciones de infancia muestran, además, su preocupación "por el incremento de los discursos de odio contra la infancia migrante no acompañada" y subrayan que "las instituciones públicas tienen la responsabilidad de contribuir a un debate público respetuoso con los derechos humanos, evitando medidas o mensajes que puedan fomentar su estigmatización".