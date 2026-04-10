Fundación ONCE busca universidades y entidades para organizar campus de verano para jóvenes con discapacidad intelectual - ONCE

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE ha lanzado la III Convocatoria para el desarrollo de 'Campus de verano UniDiversidad', una iniciativa dirigida a universidades y entidades del tercer sector interesadas en organizar campamentos para jóvenes con discapacidad intelectual entre julio y septiembre de 2026.

Así lo ha dado a conocer este viernes la entidad, que ha explocado que la inicativa está cofinanciada por el Fondo Social Europeo y busca "facilitar espacios de convivencia y formación a jóvenes con discapacidad intelectual, cuyas oportunidades en este sentido son limitadas".

"Las competencias blandas, junto con la participación en actividades culturales, de ocio y académicas, desempeñan un papel crucial en la mejora de la autonomía y empleabilidad de los jóvenes con discapacidad intelectual", ha defendido la entidad.

La convocatoria está dirigida a universidades españolas, fundaciones universitarias y entidades del tercer sector, públicas o privadas, que deseen ejecutar programas de campus de verano, dirigidos a jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista.

Los proyectos deberán contar con al menos dos universidades para favorecer la convivencia y movilidad del alumnado de diferentes territorios.

Los destinatarios serán jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista reconocida con un grado igual o superior al 33%, desempleados o inactivos y, a ser posible, que hayan participado en alguno de los 'Programas UniDiversidad' impartidos hasta la fecha en universidades españolas durante el curso escolar.

Según las bases de la convocatoria, los proyectos de campus se podrán presentar por una agrupación de dos o más universidades o de manera asociada entre universidades, fundaciones universitarias y entidades del tercer sector.

Dichos proyectos deberán planificar estancias de entre ocho y diez días de duración, para un mínimo de 20 participantes y un máximo de 35 y desarrollarse en España o en algún país de la Unión Europea entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.

Los espacios, entornos, actividades y materiales que se ofrezcan han de ser universalmente accesibles, según las normas que establece el 'Diseño para Todas las Personas', y cada campus deberá contar con el personal de apoyo necesario para desarrollar las actividades programadas.

CONVIVENCIA ENTRE IGUALES Y CRECIMIENTO PERSONAL

Los organizadores tendrán que ofrecer espacios de convivencia entre iguales y crecimiento personal a sus destinatarios, que disfrutarán de experiencias inclusivas en actividades académicas, de orientación vocacional y desarrollo personal, deportivas, de ocio y de carácter cultural.

En este sentido, la convocatoria recomienda "que haya un equilibrio entre el tipo de actividades y competencias" que se vayan a desarrollar y que se huya "de planteamientos infantilizantes en las actividades programadas".

Para poner en marcha cada campus, las universidades y entidades beneficiarias percibirán una cuantía de 3.000 euros por cada participante que finalice el campamento de ocho días, que se incrementará en 300 euros si se desarrolla fuera de España.

Las universidades y entidades interesadas en participar en esta iniciativa tienen hasta el próximo 6 de mayo incluido para enviar la solicitud cumplimentada y documentación requerida.

La iniciativa se enmarca en el Programa estatal FSE+ de Inclusión Social, Garantía Infantil y Lucha contra la Pobreza, que pretende promover la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la participación, así como mejorar la empleabilidad, "en particular para los grupos desfavorecidos".