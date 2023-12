El Gobierno se compromete a garantizar la accesibilidad digital de las personas con discapacidad

Asistentes a las jornadas sobre accesibilidad. - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno se ha comprometido con Fundación Once a garantizar la accesibilidad digital de las personas con discapacidad. Así se ha puesto de manifiesto en unas jornadas organizadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Comisión Europea y AccessibleEU en las que el Ejecutivo se comprometió a intensificar las políticas digitales en materia de inclusión social de manera que se garantice la accesibilidad digital de las personas con discapacidad.

El acto de inauguración contó con la presencia de Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales y Agenda 2030; María González Veracruz, secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, y Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE.

En su intervención ambas responsables del Gobierno se comprometieron con el objetivo de implementar políticas digitales accesibles. "Es vital para toda la sociedad y en particular para las personas con discapacidad", aseveró González Veracruz.

"Ese compromiso es clave", recalcó, "si no, la brecha que se genera es exponencial". Por ello, ha apostado por una digitalización humanista, que ponga en el centro a las personas. "Mi mayor compromiso es seguir trabajando para que los objetivos que

marca Europa sean una realidad para toda la población", concluyó.

Por su parte, Rosa Martínez reconoció en primer lugar el "trabajo sólido" de Fundación ONCE, que ha conseguido que el Centro Europeo de Accesibilidad se lidere desde España.

Por eso, y en línea con lo expresado por María González, la secretaria de Estado de Derechos Sociales afirmó que el Ejecutivo seguirá trabajando para que la digitalización sea "una oportunidad" y no un freno para las personas con discapacidad, que ven muchas veces cómo las barreras que encuentran en el ámbito sanitario, laboral o en el del ocio "se reproducen en el acceso y uso de lo digital".

Desde esta perspectiva, se comprometió a impulsar "políticas públicas sustentadas en la ciencia" que aseguren que en la aceleración que está experimentando el mundo digital "nadie se quede fuera o se convierta en un ciudadano de segunda" y que ofrezcan "certeza y seguridad" a toda la población. Porque, finalizó, "la digitalización abre enormes oportunidades, pero hay que cuidar

sus riesgos poniendo en el centro a las personas y velando porque no agrande brechas ni genere nuevas desigualdades".

Finalmente, el presidente de Grupo Once, Miguel Carballeda recogió el testigo del Gobierno de trabajar porque la digitalización sea una oportunidad y no una barrera para las personas con discapacidad. "Se han comprometido y yo se lo agradezco", ha indicado. En el día de Santa Lucía recordó el nacimiento de la ONCE hace 85 años y se felicitó de que "España sea referente en accesibilidad".