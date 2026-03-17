El Gobierno condena los últimos asesinatos machistas y admite que 2026 "está siendo insoportable" en violencia de género

(I-D) La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 10 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha condenado este martes los últimos asesinatos machistas y ha reconocido que 2026 "está siendo insoportable" en violencia de género.

"2026 está siendo insoportable en cuanto a crímenes machistas. Ya son 13 las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año. Es decir, a la semana más de una mujer muere asesinada por sus parejas o exparejas", ha asegurado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Para Saiz, "no hay palabras para describir este auténtico horror que suponen estas cifras". Ya lo he dicho en alguna otra ocasión, la realidad cuesta vidas", ha apuntado.

Además, ha apelado a la unidad de todas las instituciones, administraciones y a la sociedad en su conjunto para que se "rearme" contra "este machismo extremo". También ha recordado que el teléfono 016 opera a las 24 horas del día para atender a las víctimas, disponible en 53 idiomas. "No deja rastro en la factura, aunque sí que debe borrarse del historial de llamadas del teléfono", ha precisado.

El Ministerio de Igualdad elevó este lunes a 13 las mujeres asesinadas por violencia machista en lo que va de año y a 1.356 desde 2003, cuando se empezaron a recabar datos, tras confirmar dos casos uno en Cantabria y otro en Huesca.

Según informó el departamento que dirige Ana redondo, la víctima de Cantabria es una mujer de 64 años, presuntamente asesinada por violencia de género el sábado 14 de marzo (fecha de hallazgo del cadáver). No tenía hijos menores de edad y no existían denuncias previas por violencia machista contra el presunto agresor.

Mientras, la víctima de Huesca es una mujer de 53 años, presuntamente asesinada por su pareja de 63 años el pasado 17 de enero de 2026. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.