Una guía pide garantizar intérpretes en centros de salud y residencias para las personas mayores sordas

Archivo - Un hombre mayor pasea apoyándose en un bastón. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) ha presentado este jueves la guía 'Por un Buen Trato a las Personas Mayores Sordas', que pide garantizar la presencia de intérpretes de lengua de signos o mediadores comunicativos en centros de salud y residencias, proporcionar información en formato accesible como videos en lengua de signos, alarmas visuales o subtitulado, evitando la megafonía; y evitar actitudes paternalistas.

La guía, financiada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través del 0,7% del IRPF y por Fundación ONCE, recoge testimonios de personas que han sufrido trato discriminatorio como el de Marifi, una persona sordociega que vive en una residencia y que lamenta que nadie se relaciona con ella.

"No tengo familia, estoy muy sola. Me paso el día sentada esperando qué será lo siguiente, me dirigen las manos para que identifique la actividad que corresponde (comer, lavarme, etc.), pero nadie me da nunca ninguna explicación ni me pregunta. A veces me siento muy enfadada por la falta de atención y comunicación, pero no me entienden. Siento una gran tristeza. Ojalá recibiera visitas, pudiera hablar con alguien, viniera más la mediadora comunicativa o simplemente me hicieran caso", expresa.

Así, la guía subraya que las personas mayores sordas no solo afrontan los desafíos propios del envejecimiento, sino también obstáculos específicos por ser personas sordas, como las dificultades de acceso a la información y las limitaciones a la participación social.

"La combinación de ambas realidades multiplica las situaciones de desigualdad y exige respuestas específicas para garantizar que las personas mayores sordas vean plenamente reconocidos sus derechos, tanto en el ámbito personal como en el institucional", ha apuntado la consejera de la CNSE, Amparo Minguet.

A partir de ese diagnóstico, la publicación identifica formas de trato inadecuado que suelen pasar "inadvertidas" como "la microdiscriminación, el edadismo, el paternalismo, la sobreprotección, la infantilización o el audismo (la superioridad hacia las personas sordas o con dificultades auditivas).

Estas actitudes, según advierte, también pueden manifestarse en ámbitos como la sanidad, los servicios sociales, la administración o la vida comunitaria.

Entre otros ejemplos de trato inadecuado, el documento destaca: ignorar a la persona sorda en conversaciones grupales; tomar decisiones por ellas; no facilitarles intérprete de lengua de signos en la consulta médica; dirigirse únicamente a los familiares en lugar de a la persona sorda u ofrecer información únicamente por vía telefónica.

También hace referencia al 'hearsplaining', un neologismo inglés que se utiliza para referirse a "la actitud de algunas personas oyentes que hablan en nombre de las personas sordas sin conocer su realidad, asumiendo que tienen más conocimiento".

La guía dedica un apartado específico a la necesidad de contar con profesionales preparados para trabajar con personas mayores sordas. "Lo ideal es que puedan ser atendidas por profesionales que compartan su misma lengua porque eso reduce errores, evita la dependencia de terceros y favorece una atención más humana y eficaz," ha apuntado el presidente de la CNSE, Roberto Suárez.

La CNSE aconseja a las personas mayores sordas que sufran algún trato discriminatorio o inadecuado, "por pequeño que sea", que denuncien, y recuerda que están protegidas por la Ley 27/2007 y el Real Decreto 674/2023 que reconocen las lenguas de signos españolas, así como por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.