Igualdad eleva a 15 las asesinadas este año por violencia de género tras confirmar un caso en Vizcaya

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MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Igualdad ha elevado a 15 las mujeres asesinadas este año por violencia machista y a 1.358 desde 2003, cuando se comenzaron a recabar datos, tras confirmar un caso en Vizcaya.

Según ha informado el departamento que dirige Ana Redondo, se trata de una mujer de 44 años, presuntamente asesinada su pareja de 45 años el pasado 1 de abril de 2026. Existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

La Ertzaintza detuvo el viernes en Bilbao a un hombre, de 45 años de edad, por su presunta implicación en la muerte violenta de su pareja, ocurrida el pasado miércoles en Basauri y enmarcada en el ámbito de la violencia de género.

La mujer sufrió una supuesta indisposición y el análisis forense realizado en las horas posteriores para esclarecer las causas del fallecimiento llevó a determinar que podía tratarse de una muerte violenta.

Por comunidades, Andalucía cuenta con el mayor número de asesinatos machistas este año, con tres. Le sigue Aragón y la Comunidad Valenciana, con dos cada una. Mientras, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Madrid, Galicia, Navarra y País Vasco cuentan con un caso en cada autonomía.

Según datos del Ministerio de Igualdad, nueve de los 15 asesinatos por violencia de género (60%) ocurridos en 2026 no contaban con denuncia previa y en tres de ellos el presunto agresor se suicidó tras cometer el crimen.

La estadística también refleja que 2026 registra el peor inicio de año en violencia machista desde 2020, cuando en la misma fecha había 20 mujeres asesinadas.