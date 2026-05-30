Igualdad y Exteriores zanjan el "malentendido" y Redondo estará en la reunión de política exterior feminista

Archivo - Los ministros de Igualdad y Asunsos Exteriores, Ana Redondo y José Manuel Albares, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros junto con la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz y la ministra de Inclusión y portavoz del - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Los ministerios de Igualdad y Asuntos Exteriores han querido zanjar este sábado el "malentendido" en torno a la participación de Ana Redondo en la V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista y, finalmente, la ministra estará en la clausura de esta reunión.

Así lo ha explicado la propia Redondo en declaraciones remitidas a los medios de comunicación en las que lamenta "profundamente el malentendido" que se ha producido en torno a esta cita, que tiene lugar los próximos 2 y 3 de junio.

"Quiero aclarar que no hay ningún problema entre el ministerio de Exteriores y el de Igualdad --ha asegurado--. Colaboramos en sintonía, colaboramos estrechamente, como no puede ser de otro modo, y especialmente, en lo que atañe a las políticas feminista".

En este sentido, la ministra ha confirmado que participará en el cierre de la Conferencia el próximo miércoles por la tarde. Tal y como avanzó este viernes 'El País' y confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Igualdad, en principio la ministra no estaba invitada a participar en este encuentro.

Por su parte, fuentes del ministerio de Asuntos Exteriores, también señalaron este viernes a Europa Press que esta conferencia internacional, por decisión de los estados fundadores, está compuesta por los titulares de los ministerios de Asuntos Exteriores, que se adhieren a la política exterior feminista y se centra en ámbitos de su competencia.

Asimismo, señalaron que el Ministerio de Igualdad sí estaba invitado y participaría a través de la Secretaría de Estado de Igualdad en las jornadas. "Exteriores comunicó a Igualdad la composición y naturaleza de esta conferencia internacional hace semanas, se acordó la participación de la secretaria de Estado de Igualdad y de la directora del Instituto de las Mujeres. No se recibió ninguna objeción posteriormente. En ministro Albares tampoco ha recibido ninguna solicitud distinta de la ministra Redondo", señalaron.

La ministra Redondo ha asegurado este sábado que lo importante es que España es un "referente a nivel internacional" en políticas de igualdad y que la política exterior feminista es una "seña de identidad del Gobierno de Pedro Sánchez". "Acabo de llegar de Washington, donde he participado en la Cumbre Iberoamericana de Mujeres y el reconocimiento de España como referente de políticas de Igualdad es realmente importante, es generalizado", ha asegurado.

En esta línea, ha recalcado que van a continuar trabajando estrechamente "todos los ministerios" para hacer frente a la "ola reaccionaria global que amenaza los derechos de la mujeres". "Eso es lo que tenemos que enfocar, esa amenaza que es real, que además amenaza con devolvernos a tiempos pretéritos, a recortes importantes de derechos. No vamos a dar un paso atrás sino saltos importantes hacia adelante y también a nivel internacional", ha concluido.