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MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Igualdad recaba datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en Murcia, según ha informado la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género a través de la red social X.

La Guardia Civil investiga como un presunto caso de violencia de género la muerte de una mujer de 32 años en una vivienda de Bullas (Murcia), según han informado fuentes de la Benemérita y del '1-1-2' consultadas por Europa Press.

A las 11.46 horas, el Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido una llamada en la que la Policía Local de Bullas solicitaba la asistencia de los servicios sanitarios para atender a una mujer a la que los agentes ya le estaban practicando maniobras de reanimación.

A la llegada de los facultativos, la víctima ya había fallecido. El cadáver ha sido hallado con signos de violencia por arma blanca en el interior del domicilio que compartía presuntamente con su pareja sentimental, que aún no ha sido localizada.

Los agentes han abierto una investigación para localizar al sospechoso y proceder a su detención.

El delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, ha confirmado que el presunto autor del crimen es la pareja actual de la víctima, que está "perfectamente identificado" y sobre el que hay un "amplio dispositivo" para proceder a su detención. Lucas ha expresado su confianza en que esta se produzca "en las próximas horas".

Asimismo, según ha explicado Lucas, el presunto autor no contaba con denuncias previas por parte de la mujer asesinada, que tampoco figuraba en el sistema VioGén en relación con su actual pareja. No obstante, sí había estado incluida en este sistema por una relación anterior, cuya expareja se encuentra en prisión.

La víctima tenía dos hijas, que no eran del presunto agresor y que, según ha asegurado Lucas, "se encuentran protegidas".