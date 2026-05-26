Instituto de las Mujeres y Plataforma de Estudios Universitarios Feministas se unen para impulsar políticas de igualdad - INSTITUTO DE LAS MUJERES

MADRID 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Igualdad, y la Asociación Plataforma Universitaria de Estudios Feministas y de Género (EUFEM) han firmado este martes un protocolo para contribuir al desarrollo de políticas públicas con perspectiva de género.

Según ha informado el Instituto de las Mujeres, ambas comparten los objetivos de promocionar "un conocimiento feminista que posibilite la libertad y la igualdad real para la participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida".

Asimismo, ha destacado el interés de las partes en establecer un marco general de colaboración para favorecer la cooperación institucional, el intercambio de información y la coordinación de actuaciones compartidas en materia de igualdad, dentro del ámbito de sus respectivos fines y competencias.

En el momento de la formalización del protocolo, la directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, ha abogado por reforzar las alianzas entre instituciones, universidad y movimiento feminista "frente a quienes desprecian el conocimiento feminista y cuestionan la evidencia".

Por su parte, y en representación de la Plataforma de Estudios Feministas y de Género (EUFEM), la investigadora y profesora universitaria Rosa San Segundo ha recalcado que "el feminismo académico en España cuenta con grandes investigadoras en todos los ámbitos y su trabajo es fundamental para que la ciencia no sea sexista y no deje de lado a una gran cantidad de contenido científico".

Las líneas básicas que recoge el recién formalizado protocolo son el intercambio de información, documentación, estudios y análisis relacionados con la igualdad de género y las políticas públicas en esta materia; la colaboración en actividades de reflexión, análisis y difusión de conocimiento en el ámbito de los estudios feministas y de género; la organización conjunta o coordinada de jornadas, seminarios, encuentros técnicos o actividades de carácter divulgativo o formativo; la difusión de buenas prácticas, iniciativas y experiencias relevantes; y la exploración de posibles ámbitos de cooperación en proyectos o iniciativas futuras.

El Instituto de las Mujeres, desde 2023, ha destinado 1.950.000 euros a subvencionar un total de 86 estudios universitarios feministas y, en paralelo, ha contratado 24 estudios a entidades y universidades por un importe total de 412.055 euros.

La financiación de estos estudios se ha articulado históricamente a través de convocatorias públicas de investigación que abarcan enfoques teóricos, empíricos y aplicados, con metodologías cuantitativas, cualitativas y mixtas. Sus áreas de estudio incluyen empleo, educación, salud, participación política y económica, violencia contra las mujeres, diversidad, ciudadanía, usos del tiempo o protección social, entre otras.