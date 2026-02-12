El Instituto de las Mujeres traslada a la Abogacía el escrito de Fiscalía sobre webs de gestación subrogada

Archivo - La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, durante la jornada 'Todas las edades, todos los derechos: 50 años de un mundo mejor',a 6 de marzo de 2025, en Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de las Mujeres ha trasladado este jueves a la Abogacía del Estado el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, donde pide al Ministerio de Igualdad que acuerde medidas que impidan el acceso desde España a los contenidos de 13 páginas web que "ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales sobre gestación subrogada".

En este sentido, fuentes del departamento que dirige Ana Redondo han asegurado a Europa Press que el Instituto de las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, se ha puesto en contacto este jueves con la Abogacía del Estado. En concreto, le ha trasladado el escrito de la Fiscalía y lo actuado hasta ahora por su parte sobre esta cuestión. Además, ha solicitado una asesoría y una reunión, si fuera preciso.

Desde Igualdad aclararon este miércoles que no tienen competencia administrativa para cerrar páginas web que publiciten servicios de gestación subrogada.

Asimismo, recordaron que el Instituto de las Mujeres tiene el mandato de "velar por la igualdad y la dignidad de las mujeres", lo que incluye actuar "frente a la publicidad ilícita de la gestación por sustitución cuando vulnera el ordenamiento jurídico español". No obstante, subrayaron que sus competencias se limitan al impulso de acciones judiciales para lograr la cesación de este tipo de contenidos, pero no contemplan la posibilidad de bloquear o clausurar sitios web.

También señalaron que el año pasado el Gobierno modificó una instrucción con el objetivo de hacer efectiva la prohibición de los "vientres de alquiler". Por otro lado, añadieron que el Instituto de las Mujeres, a través del Observatorio de la Imagen de las Mujeres, elaboró un informe en el que identificaba a empresas que ofrecían servicios de gestación subrogada mediante publicidad en distintos medios.

Ese informe fue trasladado a la Abogacía del Estado para que ejerciera acciones judiciales dirigidas a frenar la publicidad de cuatro empresas. Además, Igualdad indica que la propia Fiscalía solicitó al Instituto el documento elaborado por el Observatorio en el marco de sus actuaciones.

El fiscal Manuel Campoy se dirigió este miércoles a través de un escrito, recogido por Europa Press, a la secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, a quien solicitó la "interrupción de la prestación del servicio o la retirada de contenidos sobre gestación subrogada", así como la "suspensión de los servicios de acceso a Internet" para los intermediarios.

El escrito de la Fiscalía hace alusión a empresas que cuentan con clínicas en países como Estados Unidos, Ucrania, Georgia, Chipre, Grecia, México o Colombia.