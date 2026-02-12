Redondo carga contra Ayuso por el caso de Móstoles: "Siempre está del lado de los agresores y nunca del de las víctimas"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, durante el pleno extraordinario sobre el caos ferroviario, en el Senado, a 29 de enero de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha arremetido contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sobre quien ha dicho que "siempre está del lado de los agresores y nunca del lado de las víctimas".

Así lo ha puesto de manifiesto Redondo en un vídeo difundido por su departamento después de que Ayuso haya criticado este jueves en la sesión de control en el Pleno de la Asamblea de Madrid que la izquierda use como "ariete" a la edil de Móstoles (Madrid), inmersa en la acusación de acoso contra el alcalde, para conseguir gobernar "de manera espuria".

En esta línea, Redondo ha vinculado esta postura tanto a la política internacional como a la nacional. En el primer ámbito ha afeado a Ayuso que quiera otorgar reconocimientos a Estados Unidos, a pesar de la "agresión" que ha dicho que está produciendo el presidente del país, Donald Trump, al colectivo LGTBI.

Mientras, a nivel nacional, la ministra ha criticado a Ayuso por "ponerse del lado" del alcalde del PP de Móstoles, al que se ha referido como "agresor", en detrimento de la víctima, "a la que se revictimiza y además se la aparta".

"Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol pero lamentable y pedimos a la señora Ayuso que recomponga su pensamiento porque está en el lado incorrecto de la historia", ha concluido Redondo.