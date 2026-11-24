La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero. - David de Haro - Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos y exministra de Igualdad, Irene Montero, ha acusado al Gobierno de haber "metido el feminismo en un cajón" y ha reclamado recuperar su protagonismo en la agenda política, coincidiendo con la celebración este miércoles, 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Montero, en declaraciones a los medios tras reunirse con trabajadoras de los Espacios de Igualdad y de los Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género de Madrid, ha llamado a participar en las movilizaciones convocadas con motivo de esta jornada para defender los derechos y la libertad de las mujeres.

"Deseo que mañana salgamos por millones a las calles a recordar que todas las mujeres nos merecemos y tenemos el derecho a vivir vidas libres de violencias machistas", ha afirmado, antes de advertir de que "las políticas machistas matan y las políticas feministas salvan vidas".

La exministra ha señalado que, en los últimos años, "no solamente la derecha ha atacado al feminismo", sino que también, a su juicio, "el Gobierno ha decidido meter el feminismo en un cajón". Por ello, considera que las movilizaciones del 25-N y las que se celebren posteriormente deben servir para "volver a poner el feminismo en el centro de la agenda política".

"Sin feminismo nuestra sociedad no va a ir a mejor ni en democracia ni en garantía de los derechos humanos", ha sostenido Montero, quien ha advertido de que, en caso contrario, las mujeres estarán sometidas a "mayores niveles de discriminación, desigualdad y violencia".

Por último, ha animado a las mujeres a salir a la calle para defender sus derechos y su libertad y reivindicarse "orgullosamente feministas".