Mujeres de la Iglesia valoran el mensaje de León XIV sobre trata y feminicidios, pero piden diálogo con feminismo

El Papa León XIV preside la celebración de la Santa Misa, en la Sagrada Familia, a 10 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón/Europa Press/Pool - Europa Press

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Una de las portavoces del colectivo Revuelta de mujeres en la Iglesia, Inmaculada Franco, ha valorado los discursos pronunciados por el Papa León XIV durante su visita a España, especialmente sus referencias a la lucha contra los feminicidios y la trata de personas, pero ha pedido abrir un diálogo con el feminismo.

"Las mujeres seguimos esperando que la Iglesia, sea con el Papa al frente o también desde abajo, abra ese proceso necesario de diálogo con el feminismo, porque tenemos muchos pecados en el sentido de haber incorporado a nuestra manera de ser, a nuestra manera de estar en el mundo, todos los defectos del patriarcado", ha asegurado Franco en declaraciones a Europa Press.

En este sentido, considera que las intervenciones del Pontífice han tenido una "gran profundidad" desde el punto de vista teológico, social y político. "No le pongo ningún pero", ha señalado, al mismo tiempo, que ha destacado la "sensibilidad" mostrada por el Papa hacia los feminicidios y la trata de personas, mensajes que son "de agradecer".

No obstante, Franco ha reclamado una apertura a una reflexión sobre el papel de la mujer en la Iglesia. "Seguimos pensando que está muy minusvalorado y que las mujeres estamos un poco dejadas, en una posición secundaria, porque la Iglesia sigue siendo una estructura muy clerical", ha afirmado.

De la misma manera, ha recalcado que "el clericalismo, en el fondo, es una manera de expresar el patriarcado". "Creemos que hay que abrir un proceso que será largo de debate y de profundización y de comprensión sobre el papel de la mujer, la reclamación de la igualdad de la mujer en la Iglesia, en todos los niveles, y que eso desgraciadamente no se ha hecho. Esa apertura de ese proceso no se ha hecho", ha subrayado. Además, ha insistido en que se trata de un proceso que "hay que abrir", al igual que hizo el Papa Francisco con la sinodalidad.

A falta de una valoración global de la visita, Franco ha aseverado que los mensajes más relevantes del Papa durante su visita al país han girado en torno a la "misericordia", la "justicia" y la "concordia". También ha añadido la importancia de la dimensión religiosa de sus discursos y momentos simbólicos como la visita a la Sagrada Familia, que ha calificado de "emocionante".