El PE mantiene petición ciudadana sobre fallos en pulseras antimaltrato mientras Bruselas aclara si afecta a fondos UE

Archivo - Sesión de una comisión en el Parlamento Europeo - ALEXIS HAULOT // EUROPEAN PARLIAMENT - Archivo

BRUSELAS 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido mantener abierta dos peticiones sobre la supuesta vulneración de los derechos de las víctimas causada por el mal funcionamiento de las pulseras antimaltrato en España mientras que la Comisión Europa sigue investigando si ha habido mal uso de fondos europeos para la adquisición de estos dispositivos.

Así lo ha anunciado este martes su vicepresidente, el eurodiputado polaco del PPE Fredis Beleris, que ha explicado que será ahora la Comisión Europea la que tenga que remitir una respuesta a las dos peticiones ciudadanas, presentadas en la Eurocámara por la Confederación Española de Policía (CEP) y por la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica ANAVID.

Durante su intervención en el debate, el representante de la CEP, David Gutiérrez Prieto, ha defendido que se investigue su petición alegando que estas pulseras defectuosas han sido pagadas con fondos Next Generation, un hecho que ha calificado como "importantísimo" porque "las instituciones europeas deberían saber" si los aparatos que se compran con ellos "son de calidad y protegen los derechos fundamentales de las víctimas".

También ha intervenido la asociación ANAVID, cuyo representante ha afirmado que la protección efectiva de las víctimas "ha sido sacrificada en el altar de la propaganda política", por lo que ha pedido a la Eurocámara una auditoría técnica externa" y que no permita que "la ideología siga cegando la realidad técnica".

Después ha tomado la palabra una representante de la Comisión Europea, que se ha limitado a recordar que la directiva sobre violencia doméstica fue aprobada en 2024 y que incluye una orden de protección que permite medidas para personas que están en peligro como dispositivos electrónicos.

Tras subrayar que los Estados miembro tienen hasta finales de 2027 para transponer esta directiva, el Ejecutivo comunitario ha afirmado que en el caso de España "se ha adoptado totalmente". Eso sí, ha indicado que los servicios jurídicos de la Comisión siguen estudiando el posible mal uso de fondos europeos, sin que por el momento haya más detalles.

En noviembre, la Comisión Europea ya afirmó que estaba al tanto de los fallos en las pulseras telemáticas para la protección de las víctimas de violencia de género en España, y dijo que examinaría la situación ya que, de la buena ejecución del proyecto, dependen parte de los fondos de recuperación anticrisis de la Unión Europea que España podrá solicitar cuando reclame el octavo pago previsto en su plan nacional.

PP PIDE RESPONSABILIDADES POR PULSERAS FALLIDAS

El PP, que ha respaldado las peticiones presentadas por CEP y ANAVID, ha reclamado a la Comisión Europea que exija responsabilidades al Gobierno, alertando la eurodiputada 'popular' Rosa Estarás de que las pulseras antimaltrato "han sufrido fallos graves durante 2024 tras el cambio en la adjudicación del servicio", lo que ha puesto "en riesgo la protección de numerosas víctimas".

Según ha expuesto, los juzgados han recibido numerosas notificaciones sobre dispositivos defectuosos y la propia Fiscalía General del Estado ha reconocido en su memoria que esta situación ha derivado en "sobreseimientos provisionales y absoluciones de maltratadores". Por ello, ha instado a Bruselas a evaluar si se han cumplido los requisitos de los fondos europeos antes de autorizar nuevos pagos.

Por su parte, la eurodiputada socialista Sandra Gómez ha criticado el negacionismo de la violencia de género de uno de los peticionarios y de algunos grupos de la Eurocámara, y acto seguido ha anunciado su apoyo a que la petición siga abierta porque al PSOE "sí que le importan las víctimas".

"Por supuesto que vamos a pedir que esta petición se mantenga abierta, que se remita a la Comisión para que nos remita un informe por escrito, pero que también haga un llamamiento a la responsabilidad", ha añadido, recordando que ninguna mujer de las 21.000 afectadas por el fallo de las pulseras ha sido una víctima mortal.

Durante su turno, el eurodiputado de Vox Jorge Buxadé ha reprochado al Gobierno su "incompetencia en la gestión y absoluta falta de asunción de responsabilidades", y ha reclamado que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, pague "la indemnización de esas mujeres que están sufriendo porque fallen" las pulseras.