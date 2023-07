Personas con parálisis cerebral piden a los partidos que garanticen su participación pública tras las elecciones del 23J

MADRID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Personas con parálisis cerebral pertenecientes al Movimiento ASPACE han pedido a los partidos políticos que se garantice su participación pública y se asegure su vida independiente tras las próximas elecciones generales del 23 de julio.

Así lo han manifestado Fernanda Arrojo, María Clares, Rocío Molpeceres, Rosa Blanco, Álvaro Martínez, Pablo Sanz, Vanessa Montaner y Silvia Lafuente, mujeres y hombres con parálisis cerebral que han elaborado un documento en el que han puesto sobre la mesa sus principales demandas.

"Las personas con parálisis cerebral necesitamos una persona las 24 horas del día y, muchas veces, nos tenemos que acoplar a lo que nuestra familia o profesionales pueden ofrecernos", han asegurado.

En este sentido, han explicado que para poder llevar una vida independiente necesitan de apoyos humanos, es decir, de la figura de la asistencia personal, que impulsa la autonomía y vida independiente de las personas con grandes necesidades de apoyo en todas las actividades de la vida diaria y que también hace posible su participación pública en la educación, el empleo o el ocio, entre otras.

Por ello, solicitan que se modifique la Ley de Dependencia. En concreto, piden que la asistencia personal sea compatible con otros servicios como centros de día, centros ocupacionales, la ayuda a domicilio, así como las demás soluciones habitacionales. Asimismo, reclaman que se transformen los servicios residenciales y se basen en la atención centrada en la persona y que se fomente la creación de unidades de convivencia para que sean ellas las que elijan dónde quieren vivir.

En cuanto a la comunicación, han señalado que el 98% de las personas con parálisis cerebral tienen disartria. "Cuando alguien no nos conoce, no suele entendernos. Para garantizar nuestra comunicación nos apoyamos de gestos o imágenes", han explicado.

Además, han indicado que el 25% de personas con parálisis carece de comunicación oral. "Eso no significa que no comuniquemos, sino que lo hacemos de forma alternativa mediante tablets o cuadernos de comunicación. Como consecuencia de nuestra comunicación vivimos muchas situaciones de discriminación y violencia porque no se conoce ni se reconoce jurídicamente", han afirmado.

En este sentido, reclaman una persona facilitadora de la comunicación, que haga posible una comunicación bidireccional entre la persona y los equipos profesionales implicados para así garantizar su acceso a la justicia y la adaptación a Comunicación Aumentativa y Alternativa de los teléfonos 016, 112 y 091.

En cuanto al empleo, las personas con parálisis cerebral recuerdan que solo un 5% de ellas acceden al mercado de trabajo debido a la falta de accesibilidad del mismo. "Muchas de nosotras queremos trabajar, pero cuando lo hacemos, no se debería reducir la cuantía de la asistencia personal porque esto supone un sobrecoste y al final trabajamos solo para pagar al asistente", han explicado.

Por otro lado, reclaman que se elimine el informe de aptitud como requisito de acceso al empleo público y que la cuota de reserva para plazas públicas contemple un porcentaje específico para la inserción de personas con parálisis cerebral y con grandes necesidades de apoyo. Además, ya que actualmente no es compatible vivir en una residencia con el empleo, piden que se pueda compaginar para permitir una vida independiente.

Asimismo, se han centrado en la atención temprana y han recordado que la parálisis cerebral "es una lesión en el cerebro y sus consecuencias no varían", pero que necesitan "contar con terapias". Así, han pedido que se aumente la inversión y acciones encaminadas a impulsar la logopedia ya que es fundamental para el desarrollo del lenguaje y la alimentación segura.

De la misma manera, piden que se intensifique la fisioterapia porque "permite reducir los niveles de dolor y maximiza capacidad de moverse"; así como la terapia ocupacional, que potencia la autonomía; y la psicología puesto que "ayuda a sobrellevar el hecho de necesitar a una persona para todo".

"La atención temprana es una inversión de futuro para la mejorar de la calidad de vida de las personas con parálisis cerebral y para impulsar su vida independiente de cara a su etapa adulta", han concluido.