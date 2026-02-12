El Pleno del Congreso asume el debate y votación de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia

Fachada del Congreso de los Diputados. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves, sin ningún voto en contra, la solicitud de avocación del Proyecto de Ley que modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, y la Ley de dependencia.

En concreto, ha sido aprobado con el voto a favor de todos los grupos excepto EH Bildu, que se ha abstenido.

De esta forma, el pleno ha decidido asumir directamente la tramitación, debate y votación de la reforma de estas leyes, saltándose el paso previo habitual de pasar por la comisión parlamentaria especializada.

La Cámara Baja dio luz verde el pasado mes de diciembre a la toma en consideración de la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y respaldada por las organizaciones de la sociedad civil.

En su discurso en la tribuna del Congreso, el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, puso en valor que "es una ley de país, construida con el empuje, el conocimiento y el talento de las organizaciones sociales, del asociacionismo de los derechos de la discapacidad y la dependencia", y destacó que responde a las necesidades del reto demográfico al que se enfrenta España.

Entre otras medidas, el texto legislativo suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia y elimina el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.

También establece la teleasistencia como un derecho y recoge el reconocimiento automático de la discapacidad para las personas a las que se les reconozca una situación de dependencia.

Además, la norma genera obligaciones para que la sanidad, la vivienda, los ayuntamientos y el patrimonio histórico sean universalmente accesibles, y establece un fondo económico público para financiar estas intervenciones de supresión de barreras.

Asimismo, en línea con la reforma del artículo 49 de la Constitución, el proyecto hace una mención específica a la situación de las mujeres con discapacidad, y reconoce la atención temprana como un derecho subjetivo de todas las niñas y niños.