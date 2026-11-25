Archivo - El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, durante una entrevista para Europa Press, en el Congreso de los Diputados, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha acusado al PSOE de querer "meter miedo a las mujeres después de haberlas desprotegido durante ocho años", como ha afirmado antes de participar en la manifestación convocada por Foro de Madrid y Movimiento Feminista con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que saldrá del cruce de la calle Alcalá con Gran Vía y llegará hasta la plaza de España.

"Me niego a que desde el Partido Socialista se meta miedo a ningún ciudadano", ha afirmado, al tiempo que ha señalado que, de todas las "salvajadas" de los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez, "la más lamentable y trágica es la que ha impactado de forma directa contra las mujeres", con la "ley repugnante del solo sí es sí" y unas pulseras antimaltrato que, ha dicho, han hecho pensar a más de 5.000 mujeres que estaban protegidas "cuando realmente estaban al albur de sus maltratadores".

Por eso, ha considerado "casi criminal" que "socialistas señalen a otras formaciones" sobre la defensa de las mujeres, y ha pedido esperar a la investigación de la Fiscalía Europea para saber si los fondos destinados a esos dispositivos fueron desviados a otros fines.

De los Santos también ha preguntado por qué el Gobierno no ha llevado a las Cortes un texto contra la trata de seres humanos, pese a que es una directiva europea cuyo incumplimiento "desde el mes de julio multa" a España. En este sentido, se ha mostrado convencido de que es porque en el PSOE tienen "demasiados puteros en su seno", como ha expresado.

"LOS HOMBRES POR SER HOMBRES NO TIENEN UN MALTRATADOR DENTRO"

Asimismo, ha defendido que "los hombres por ser hombres no tienen un maltratador dentro" y que quienes son "unos indeseables" deben ser apartados de la sociedad "con todo el peso de la ley". "Basta también de criminalizar a los hombres", ha dicho, tras acusar a la "izquierda irresponsable y criminal" de "dividir" así a los españoles.

Por su parte, la coordinadora de Igualdad del PP, Sofía Acedo, ha subrayado que el PP hará "una auditoría integral de todos esos contratos y de todos esos sistemas" destinados a proteger a las mujeres, entre ellos el de las pulseras antimaltrato, y ha asegurado que "todo saldrá a la luz".

La coordinadora 'popular' ha afirmado que la presencia del PP en la marcha responde a "un compromiso inequívoco innegociable del Partido Popular y personalísimo del presidente Feijóo". Ha recordado que son 47 las mujeres asesinadas, a la espera de confirmar una posible víctima número 48, y ha añadido tres menores asesinados y 38 huérfanos. Desde que existen registros, ha indicado, suman 1.388, unas cifras que ha calificado de "inasumibles inaceptables".

Acedo ha reclamado reflexionar sobre si los mecanismos y las campañas de prevención son realmente eficientes, porque, ha dicho, "lo que no se puede normalizar" es que haya mujeres que "han puesto su vida y su seguridad en manos del Estado" y que los sistemas diseñados por el Gobierno "les hayan fallado" y hayan "desprotegido a 5000 mujeres".

En esta línea, ha acusado al Ejecutivo de, pese a haber sido advertido por la Fiscalía, las audiencias provinciales y los trabajadores del sistema Cometa, "no hacer absolutamente nada" o intentar "ocultarlo para que eso no trascendiese a la opinión pública".

Acedo también se ha referido a la investigación de la Fiscalía Europea sobre el contrato de las pulseras, para saber dónde han ido a parar más de seis millones de euros que "tendrían que haber ido a proteger a las mujeres". Ha recordado la "monstruosa ley del solo sí es sí", que a su juicio ha excarcelado a más de un centenar de agresores sexuales y ha rebajado las penas a más de un millar, y ha asegurado que el PP "seguirá luchando contra la violencia sexual, la prostitución y la trata" porque "la dignidad de las mujeres no es intercambiable".

El PP ha reclamado en su manifiesto por el 25N revisar los mecanismos de protección a las víctimas de violencia machista y evaluar las políticas públicas destinadas a combatirla, después de que 47 mujeres hayan sido asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de 2026, el peor dato a estas alturas del año desde 2023. En el texto califica de "demasiado graves para mirar hacia otro lado" los fallos de los dispositivos telemáticos y recuerda que la Fiscalía Europea investiga un posible fraude en los fondos europeos destinados a adquirirlos.

El documento también critica la ley del 'solo sí es sí', a la que atribuye, según datos del CGPJ, al menos 1.233 reducciones de condena y 126 excarcelaciones. Para el PP, los hombres son "aliados imprescindibles" y "esta no es una batalla de las mujeres contra los hombres", sino "de toda una sociedad unida frente a una lacra inasumible".