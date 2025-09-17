PP pregunta por la sororidad del PSOE tras los escándalos y Redondo denuncia "feminismo de pacotilla" de 'populares'

Archivo - El diputado del PP Jaime Miguel de los Santos durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 24 de junio de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP ha preguntado este miércoles en el Congreso a la ministra de igualdad por la sororidad del PSOE tras los escándalos en los que se han visto envueltos hombres socialistas y ella ha denunciado el "feminismo de pacotilla" de los 'populares'.

En este sentido, la ministra ha señalado que el PP no puede dar "ni media lección de feminismo" porque ha votado en contra de "todos los avances feministas". "Y no contentos con ello, ahora resulta que se intentan mimetizar con la extrema derecha y absorben y se disuelven su discurso, su mensaje, su ideología en el discurso de Vox, creyendo que así van a conseguir un mejor resultado electoral", ha asegurado.

Así lo ha puesto de manifiesto al ser interpelada por el diputado del PP, Jaime Miguel De los Santos, sobre la defensa del Gobierno de las víctimas de violencia de género y las medidas que se están tomando al respecto.

Igualmente, ha pedido al PP volver a la centralidad, "porque es muy difícil sorber y soplar". "Es muy difícil estar en el pacto de Estado y al mismo tiempo estar con Vox en gobiernos de comunidades autónomas y de ayuntamientos", ha expuesto la ministra.

Asimismo, ha indicado que el "problema" del PP con los de Santiago Abascal es que "cuando Vox entra por la puerta, su feminismo, el feminismo del PP, sale por la ventana. Y eso es lo que estamos viendo día tras día. Ese es su feminismo de pacotilla, una moneda de cambio para los presupuestos", ha destacado.

"Si ustedes no enfangaran tanto seguramente los ciudadanos podrían ver tranquilamente que este país va bien, que la economía de España va mejor que cualquier economía del mundo en este momento, que crecemos a mejor ritmo que el resto de países europeos, que estamos al borde del pleno empleo, que los problemas territoriales que ustedes generaron hoy están resueltos razonablemente", ha apuntado Redondo.

La ministra también ha destacado que la violencia de género es "un problema endémico y de larguísimo recorrido histórico" que "obliga a estar permanentemente alerta y redoblar esfuerzos". No obstante, ha celebrado que la tendencia de descenso del número de asesinatos machistas desde 2003.

Por otro lado, se ha referido a la pornografía y ha pedido la aprobación de la ley de protección de los menores en entornos digitales, "una necesidad imperiosa". "El acceso temprano y normalizado a la pornografía expone a los menores a contenidos inadecuados que distorsionan su visión del consentimiento, de la afectividad y de las relaciones sexuales", ha señalado.

Por su parte, el diputado 'popular' ha hecho referencia a los audios de Ábalos, que "trataba a las mujeres como si fueran simple mercancía". "Y no me diga que usted dijo aquello de que eso era terrible e insisto la consecuencia de un mal que es el machismo porque la realidad es que hoy siguen amparándole", ha apuntado.

"LA SORORIDAD DE LA IZQUIERDA SOLAMENTE QUEDA EN TERTULIAS DE SALÓN"

En esta misma línea, ha hecho alusión a la exmujer del exministro socialista. "¿Dónde están las mujeres del PSOE saliendo a las calles a manifestarse por la señora Perles? ¿O es que la señora Perles no merece toda su conmiseración cuando denuncia lo que ha sido una vida plagada de abusos, de violencias machistas, incluso con un texto pericial de un psiquiatra de una universidad pública?", ha preguntado. Además, ha añadido que "la sororidad de la izquierda solamente queda en tertulias de salón".

En cuanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, De los Santos le ha acusado de ser "abolicionista de día" mientras por la noche "vivía a título lucrativo de los negocios de prostitución de la familia de su mujer".

"Usted, la feminista, la representante del feminismo del partido más machista e indecente a este respecto que yo conozca, no ha salido todavía a dar ni una palabra de aliento a todas esas mujeres que sufren, que sufren el machismo de los hombres de su partido", ha reprochado el diputado del PP a Redondo.

Finalmente, De los Santos ha invitado a la ministra a abandonar el Ejecutivo. "No permita que este Gobierno indecente, atravesado por la prostitución, en todos sus aspectos, la siga intoxicando", ha concluido.