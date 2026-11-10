Las prestaciones activas del IMV suben un 17,9% en el último año y beneficia a 4 millones de personas desde su inicio

Archivo - Ingreso Mínimo Vital. IMV. Ingreso Mínimo Vital Castilla y León. Autobús del Ingreso Mínimo Vital. - MINISTERIO DE INCLUSIÓN, S. SOCIAL Y MIGRACIONES

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las prestaciones activas del Ingreso Mínimo Vital (IMV) han subido un 17,9% en el último año y ha beneficiado a casi 4 millones de personas desde su inicio, hace más de seis años.

Así se desprende de la última estadística publicada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), que también revela que el IMV ha llegado en octubre a 911.274 hogares en los que viven 2.781.679 personas.

En octubre, hay 138.002 prestaciones activas más de las que había hace un año, lo que supone un incremento del 17,9%. Además, la cuantía media de la prestación es de 524,6 euros al mes por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a más de 748,2 millones de euros.

En cuanto a la evolución de los beneficiarios, este mes se contabilizan 418.125 beneficiarios más que los registrados en octubre de 2025 (+17,7%).

Respecto a los titulares, más de dos tercios son mujeres. En concreto, en el último mes han sido 620.822, el 68,1% del total. También son mujeres la mayor parte de los beneficiarios: 1.486.372, que son más del 53,4%.

En conjunto, el IMV ha llegado a más de 1,3 millones de hogares y ha beneficiado a casi 4 millones de personas desde su inicio, hace más de seis años. Además, la nómina de octubre de 2026 ha superado los 748,2 millones de euros. En la actualidad, 1.120.877 niños y adolescentes son beneficiarios de la prestación, lo que representa el 40,3 % del total. En términos acumulados, cerca de 1,7 millones de menores han estado cubiertos desde 2020 por esta prestación.

Asimismo, más de dos tercios de las familias que perciben el IMV cuenta con menores a cargo (621.711 hogares, el 68,2% del total), lo que evidencia su impacto directo en la reducción de la pobreza infantil.

Sobre los hogares, 150.648 son monoparentales, en su mayoría sostenidos por mujeres que asumen en solitario la responsabilidad de sacar adelante a sus hijos. "Esta realidad refleja una mayor exposición a la precariedad y evidencia que las dificultades económicas se concentran con más intensidad en este modelo de familia", ha apuntado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

637.748 HOGARES RECIBIERON EL CAPI

Por otro lado, 637.748 hogares recibieron el Complemento de Ayuda Para la Infancia (CAPI), con una ayuda media de 67,8 euros por menor y de 124 euros por hogar. Esta prestación establece distintas cuantías según la edad: 115 euros al mes para menores de 3 años; 80,5 euros entre 3 y 6 años; y 57,5 euros entre 6 y 18 años.

El CAPI puede percibirse de manera independiente al IMV, ya que cuenta con umbrales de renta más amplios. Así, además de proteger a familias en situación de pobreza severa, alcanza a hogares con rentas bajas o moderadas. Por ejemplo, puede solicitarlo una familia de dos adultos y dos menores con ingresos aproximados de hasta 4.182 euros al mes, lo que amplía significativamente el alcance de la red de protección frente a la pobreza infantil.

El IMV también actúa como "herramienta de acompañamiento" hacia la inclusión de los jóvenes. La edad media de los beneficiarios, situada en 28,7 años -y en 20,3 años si se excluye a los titulares- "refleja su impacto en las etapas en que se inicia la vida laboral". "La compatibilidad con rentas del trabajo y los incentivos a la inserción laboral refuerzan su papel como palanca hacia el empleo", ha añadido el Ministerio.

Finalmente, el departamento que dirige Elma Saiz, ha defendido que "las mejoras incorporadas al IMV facilitan el acceso a la prestación a personas jóvenes en situación de vulnerabilidad". Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos a cargo. También se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años.