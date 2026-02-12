Redondo asegura que el modelo feminista español es "rentable" y "una alternativa viable" al "capitalismo rampante"

Archivo - La ministra de Igualdad, Ana Redondo, clausura el acto institucional con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en el auditorio CaixaForum, a 26 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado que el modelo feminista español es "rentable" y "una alternativa viable" al "capitalismo rampante".

"Este modelo, inclusivo y feminista, es rentable económicamente. Plantea una alternativa viable y pone en serias dificultades a ese capitalismo rampante que hoy parece que es la única forma de avanzar económicamente. Pues no, España, yo creo que alza la voz, y alza la voz desde un modelo radicalmente opuesto, por ejemplo, al de Estados Unidos, pero que es radicalmente también rentable", ha señalado la ministra.

Así lo ha puesto de manifiesto durante las jornadas 'La brecha retributiva entre mujeres y hombres: causas, evolución', celebradas en la sede del Ministerio, organizadas por el Instituto de las Mujeres.

Durante su discurso, Redondo ha destacado que las políticas públicas feministas -como la subida del salario mínimo interprofesional, los permisos de maternidad y paternidad, y los programas de corresponsabilidad- han contribuido a reducir la brecha salarial y a fomentar la inclusión laboral de las mujeres.

También ha subrayado que, aunque se ha logrado reducir la brecha salarial del 25% al 16% en los últimos años, se necesitarían dos décadas para alcanzar la paridad completa al ritmo actual.

Además, ha indicado que estos avances no dependen únicamente de la acción del Gobierno, sino que requieren una colaboración amplia con todos los actores de la sociedad. "Dentro de todo este marco de medidas y de políticas públicas, creo que hay una cuestión clave y es la colaboración con la sociedad civil y la colaboración con el movimiento feminista y los sindicatos y, por supuesto, con la patronal. Creo que si somos capaces de seguir profundizando, de poner encima de la mesa las propuestas que, con honestidad, se pueden avanzar y nos pueden permitir avanzar conjuntamente", ha recalcado